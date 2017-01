Trimis în judecată pentru falsificare de monedă

Procurorii Biroului Teritorial Constanța al DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui George Valentin Iorga, de 19 ani, pentru comiterea infracțiunii de falsificare de monedă sau alte valori. Potrivit anchetatorilor, la data de 4 iunie 2006, George Valentin Iorga, din orașul Plopeni, județul Prahova, a încercat să cumpere dintr-un magazin amplasat în zona Gării Constanța, folosind o bancnotă de 50 lei contrafăcută, un pachet de țigări. Vânzătoarea a observat că bancnota nu este autentică, motiv pentru care i-a solicitat tânărului să-i restituie țigările. Băiatul a dat curs cererii vânzătoarei, abandonând totodată și bancnota falsificată, părăsind magazinul în grabă. Femeia a sesizat organele de poliție, care, la scurt timp, l-au identificat și reținut pe plasator chiar în stația de autobuz din fața gării. În cadrul anchetei efectuate de ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Biroului Teritorial Constanța al DIICOT, s-a constatat că George Valentin Iorga a mai plasat, cu o zi înainte, respectiv la data de 3 septembrie 2006, alte două bancnote false, care aveau aceiași serie și placă de tipar, la două unități comerciale din Constanța, încercând să achiziționeze țigări și o cartelă telefonică. Iorga a declarat procurorilor că cele trei bancnote, realizate prin foto-copiere cu ajutorul tehnicii de calcul, ar fi fost confecționate și procurate de la două persoane din Ploiești. Din verificările efectuate, alibiul său nu s-a confirmat prin identificarea și audierea persoanelor indicate. Judecătorii vor trebui să țină seama că George Valentin Iorga nu este la prima abatere privind legea penală, el mai având o condamnare de doi ani de închisoare, cu suspendare, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.Procurorii Biroului Teritorial Constanța al DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui George Valentin Iorga, de 19 ani, pentru comiterea infracțiunii de falsificare de monedă sau alte valori. Potrivit anchetatorilor, la data de 4 iunie 2006, George Valentin Iorga, din orașul Plopeni, județul Prahova, a încercat să cumpere dintr-un magazin amplasat în zona Gării Constanța, folosind o bancnotă de 50 lei contrafăcută, un pachet de țigări. Vânzătoarea a observat că bancnota nu este autentică, motiv pentru care i-a solicitat tânărului să-i restituie țigările. Băiatul a dat curs cererii vânzătoarei, abandonând totodată și bancnota falsificată, părăsind magazinul în grabă. Femeia a sesizat organele de poliție, care, la scurt timp, l-au identificat și reținut pe plasator chiar în stația de autobuz din fața gării. În cadrul anchetei efectuate de ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Biroului Teritorial Constanța al DIICOT, s-a constatat că George Valentin Iorga a mai plasat, cu o zi înainte, respectiv la data de 3 septembrie 2006, alte două bancnote false, care aveau aceiași serie și placă de tipar, la două unități comerciale din Constanța, încercând să achiziționeze țigări și o cartelă telefonică. Iorga a declarat procurorilor că cele trei bancnote, realizate prin foto-copiere cu ajutorul tehnicii de calcul, ar fi fost confecționate și procurate de la două persoane din Ploiești. Din verificările efectuate, alibiul său nu s-a confirmat prin identificarea și audierea persoanelor indicate. Judecătorii vor trebui să țină seama că George Valentin Iorga nu este la prima abatere privind legea penală, el mai având o condamnare de doi ani de închisoare, cu suspendare, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.