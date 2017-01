Trimis în judecată pentru că şi-a înjunghiat viitorul socru

Trimis în judecată pentru că și-a înjunghiat viitorul socru

Ieri, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a unui tânăr de 21 de ani, Petruț Cosmin Ionițescu, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la omor calificat și deosebit de grav și vătămare corporală. Potrivit rechizitoriului, Maria Mădălina Curchi, de 19 ani, din localitatea Movilița, l-a cunoscut, pe Internet, în ianuarie 2009, pe Petruț Cosmin Ionițescu, din Râmnicu Sărat. În luna martie 2009, între cei doi tineri au apărut unele neînțelegeri, situație în care inculpatul a lovit-o, în două rânduri, pe Mădălina, cauzându-i leziuni la nivelul feței. La data de 6 aprilie 2009, în jurul orei 19, după ce Ionițescu a fost în vizită la domiciliul fetei și, fiind condus de aceasta la stația de autobuz din localitatea Movilița, urmând ca inculpatul să plece cu un mijloc de transport în comun spre Constanța, și de acolo spre domiciliul său din Râmnicu Sărat, au apărut alte neînțelegeri între cei doi. Motivul ar fi fost că tânărul i-ar fi cerut iubitei sale să plece cu el la Râmnicu Sărat, dar, fiind refuzat, bărbatul a devenit nervos, a luat-o în brațe pe fată și, prin fixarea unui cuțit în zona coastelor și sub amenințarea cu moartea, a încercat să o determine pe victimă să-l însoțească. Văzând că aceasta îl refuză în continuare, inculpatul i-a pus cuțitul la gât și, sub amenințări cu moartea, i-a cerut să-i promită că-l va însoți, moment în care tânăra a leșinat. Mădălina Curchi mai declară că, la un moment dat, revenindu-și din leșin, a constatat că inculpatul oprise un taxi în care a dorit să o urce cu forța, dar ea s-a opus, ocazie cu care a fost lovită cu pumnii de mai multe ori de către inculpat în zona feței și a întregului corp, cauzându-i multiple leziuni. În urma rănilor suferite, fata a fost internată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu diagnosticul „fractură unghi mandibular stâng” și fiind examinată în cadrul SML Constanța, conform raportului de constatare medico-legală, rezultă că aceasta a suferit leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure, ce au necesitat 35 zile de îngrijiri medicale. Ionițescu a mai lovit-o pe iubita sa și la data de 24 aprilie 2009, în jurul orei 16, când, aflându-se pe peronul Stației CFR Turburea, județul Dolj, a săvârșit în public „fapte, acte obscene, proferând injurii și expresii indecente fetei și, totodată, aplicându-i lovituri cu pumnii în zona feței”, conform unui proces-verbal întocmit de polițiștii din Turburea. În urma acestei stări de fapt, Mădălina Curchi a luat hotărârea de a întrerupe relația de prietenie cu Ionițescu, numai că el nu a fost de acord, motiv pentru care a căutat-o în mod permanent la telefon, de fiecare dată răspunzând mama tinerei. Dorind să îi explice băiatului că fata lor vrea să întrerupă prietenia, familia Mădălinei l-a invitat, la data de 3 mai 2009, pe Ionițescu la domiciliul lor, din comuna Movilița. Numai că tânărul, în loc să se dea bine cu viitorii socrii, s-a certat cu ei la cuțite, îndeosebi cu tatăl fetei, care a insistat să meargă cu el la Poliție pentru a răspunde polițiștilor pentru agresiunea asupra fiicei sale. În timp ce Teofil Curchi suna la Poliție, tânărul, sub pretextul că merge la toaletă, a fugit din locuința prietenei sale. El a fost urmărit de tatăl Mădălinei și fratele acestuia, fiind prins la marginea localității. Numai că Ionițescu, pentru a scăpa de rudele furioase, care voiau să-l ducă la Poliție, le-a tăiat cu un cuțit și le-a și bătut zdravăn, cele două persoane având nevoie de zeci de zile de îngrijiri medicale pentru a se însănătoși. După ce, mai multe săptămâni, Ionițescu a tot fugit de anchetatori, el a fost prins ulterior și arestat, în prezent fiind în arestul IPJ Constanța. Tribunalul Constanța urmează să stabilească primul termen de judecată.