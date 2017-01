Trei poliţişti, audiaţi de magistraţii de la Judecătorie în procesul lui Cristian Fălcuş, zis „IPU“

Trei polițiști, audiați de magistrații de la Judecătorie în procesul lui Cristian Fălcuș, zis „IPU“

Magistrații de la Judecătoria Constanța au continuat, vineri, audierile de martori în dosarul în care Cristian Fălcuș, zis „Ipu”, și alți cinci amici ai săi, Dănuț Constantin Lazăr, Nicolae Slabu Purcăreață, Mircea Slabu Purcăreață, Daniel Dragă și Cătălin Dragă, sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de vătămare corporală, loviri sau alte violențe, ultraj contra bunelor moravuri și distrugere. Pentru a lămuri aspecte legate de anchetă și de administrarea unor probe contestate de apărare, judecătorii au audiat trei polițiști care au fost implicați în efectuarea cercetărilor în dosarul lui „IPU”. Este vorba de comisarul Nicolae Simion, inspectorul Cristian Nicolae Constantinescu și inspectorul principal Ionuț Filip, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Inspectorul principal Ionuț Filip, chemat ca martor Instanța a încercat astfel să lămurească aspecte legate de modul în care au fost ridicate înregistrările video de la barul în care a avut loc incidentul. Inspectorul principal Ionuț Filip a spus că, în dimineața respectivă, unul dintre șefii săi i-a solicitat să se deplaseze la un bar din Năvo-dari, unde a avut loc un scandal. „În dimineața respectivă, am fost sunat de șefii mei, ca să merg cu Simion Nicolae la barul Sunshine, din Năvodari, unde a avut loc o agresiune. Acolo era deja în derulare cercetarea la fața locului, de către polițiștii din Năvodari. Când am intrat în bar, m-a întâmpinat Iorga Lucian, patronul barului, pe care-l cunoșteam pentru că efectuasem o percheziție la domiciliul acestuia în urmă cu mai mulți ani. El mi-a spus că, în noap-tea respectivă, mai multe persoa-ne, printre care și Fălcuș Cristian, au bătut-o pe partea vătămată. Iorga s-a arătat ofensat de cele întâmplate, spunându-mi că Fălcuș Cristian, deși a comis multe ilegalități, este încă în libertate. Am discutat cu colegii care efectuau cercetările și mi-au spus că există camere de luat vederi. Am mers la Iorga și l-am întrebat dacă sunt stocate imaginile. El a spus că da, dar a spus că nu se pricepe să umble la aparatură, așa că a sunat un prieten, care a venit în aproximativ zece minute. Între timp, eu am sunat la Departamentul Ordine Publică și i-am cerut ajutorul lui Constantinescu. Până să vină colegul meu, tânărul chemat de Iorga a intrat în sistemul de stocare al imaginilor, iar toți cei care eram prezenți, eu, colegul meu, Iorga, Nicolae Nicolae Florin (care ne-a fost prezentat ca fiind asociat cu Iorga), angajați ai barului, am vizualizat imaginile. Și în aceste momente, Iorga era indignat din cauză că Poliția nu ia măsuri. Între timp a venit și Constanti-nescu, cu un instrument de stocare. A discutat cu băiatul chemat de Iorga, care a intrat din nou în sistemul de stocare și s-au luat imaginile” - a declarat Ionuț Filip. După aproximativ o săptămână, polițistul s-a întâlnit, în zona sediului IPJ Constanța, cu Iorga și Nicolae, care erau în zonă pentru a-și rezolva alte probleme judiciare; ei s-au plâns și cu această ocazie de faptul că Fălcuș este liber. Vizavi de aspectul privind luarea imaginilor de la barul la care a avut loc scandalul, polițistul Filip a spus că prietenul lui Iorga nu ar fi dat imaginile fără acceptul celui din urmă. Martor amendat cu 3.000 de lei, pentru neprezentare Pentru că nu s-a prezentat la mai multe termene de judecată, deși a fost citat, martorul Nicolae Nicolae Florin a fost amendat cu suma de 3.000 de lei, urmând a fi recitat și pentru termenul următor. De asemenea, instanța a dispus reaudierea lui Lucian Iorga, care se află printre cele nouă persoane, audiate în calitate de martori în procesul lui IPU în această vară, care și-au schimbat declarațiile și au fost arestate, recent, pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 15 octombrie. Amintim că, în urmă cu doar câteva zile, Tribunalul Constanța a dispus arestarea pentru o perioadă de zece zile a celor nouă martori care au ales să mintă pentru IPU, spun procurorii, respectiv Alexandru Terente, Lucian Marian Iorga, Ciprian Dănuț Marica, Victor Ilie Bălan, Cristian Popa, Ciprian George Olteanu, Andreea Elena Poteraș, Florentina Asan și Lăcrămioara Valentina Bunda. Procurorii spun că cei nouă, la data de 23 iulie, fiind audiați de magistrații de la Judecătoria Constanța, au făcut declarații mincinoase, în scopul de a îngreuna sau zădărnici judecata și a asigura scăparea de răspunderea penală a celor șase inculpați. Magistrații de la Judecătoria Constanța au respins, vineri, cererea de eliberare provizorie sub control judiciar înaintată de Florentina Asan, una dintre martorele arestate de magistrați pentru o perioadă de zece zile pentru că și-a modificat declarația în fața judecătorilor, având drept consecință punerea în libertate a găștii conduse de „IPU”.