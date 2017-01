Trei oameni ucişi de un şofer beat criţă

Criminali pe șosele!

Trei oameni uciși de un șofer beat criță

Bilanțul victimelor din accidentul rutier care a avut loc, joi seară, la intrarea în localitatea Tuzla, se ridică la trei. Persoana care a fost scoasă în viață din autoturismul Dacia și a fost transportată în stare comatoasă de un echipaj SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a murit la scurt timp după ce a ajuns pe patul de spital. Potrivit Serviciului Poliției Rutiere Constanța, accidentul s-a produs la ora 18,40, pe DN 39. Gheorghe Mâner, care conducea autoturismul marca Audi A4, cu numărul de înmatriculare CT-30-DAV, dinspre direcția Mangalia spre Constanța, pe banda a doua a drumului, din cauza neatenției în conducere și, se pare, a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice, a pătruns pe contrasens. Mașina scăpată de sub control a intrat în coliziune frontală cu o Dacie 1310, cu numărul de înmatriculare CT-69-LAV, care circula regulamentar, pe banda a doua, condusă de Vasile Marinel. În urma coliziunii, au murit pe loc șoferul Daciei și persoana din dreapta față, Florea Ghebaură. Pentru scoaterea celor doi oameni care și-au găsit sfârșitul într-un mod atât de tragic a fost nevoie de intervenția pompierilor de la Descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” Constanța. Cea de-a treia persoană aflată în autoturismul Dacia, pe bancheta din spate, Gherghina Schweizer Ghebaură, de 63 de ani, se afla încă în viață când echipajele SMURD au ajuns la fața locului. Medicii au transportat-o pe femeie, care se afla în comă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde, la scurt timp, a murit. Șoferul autoturismului Audi a refuzat să fie testat cu aparatul Drager, astfel că polițiștii l-au transportat la spital în vederea recoltării unor probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Rezultatele au arătat că bărbatul era la un pas de comă alcoolică, având o alcoolemie de 2,95 mg/l alcool pur în sânge. Gheorghe Mâner a fost reținut, vineri, și prezentat magistraților de la Judecătoria Mangalia, cu propunerea de arestare preventivă, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui autoturism sub influența băuturilor.