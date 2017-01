Trei nave de croazieră cu 1.186 de pasageri, în portul Constanţa

Trei nave de croazieră cu 1.186 de pasageri, în portul Constanța

Terminalul de pasageri din portul Constanța are tot mai mult de lucru. Ieri, la ora 8, a primit vizita navei de croazieră „Prinsedam" (sub pavilion olandez). Pasagerul are lungimea de 204 m, 8 punți și 38.000 tone registru brut. Poate lua la bord 784 pasageri și are un echipaj de 443 oameni. La Constanța a venit pentru a doua oară, aducând 750 de turiști, dintre care 500 americani și 150 canadieni. În timpul escalei, care a durat până la ora 20,30, turiștii au avut de ales între o excursie la București, o alta spre Tulcea - Delta Dunării, mânăstirile dobrogene, monumentele Adamclisi și Histria sau vizitarea municipiul Constanța. La rândul ei, nava „Clipper Adventurer" a adus 116 turiști, dintre care 88 americani. Pe timpul staționării pasagerului în portul Constanța (între orele 8 și 18), turiștii au făcut o excursie la Histria și un tur de oraș cu degustare de vinuri la „Nunta Zamfirei". Ieri, la ora 12,00, a acostat nava fluvială „River Aria" (pavilion elvețian), cu 160 de pasageri la bord. Ei vor fi debarcați în cursul zilei de astăzi. În locul lor vor fi preluați alți 160 de turiști,care sosesc cu avionul, în România. Cele două serii de pasageri vor participa la excursiile organizate la monumente și mânăstiri din județ și la turul Constanței. Mâine, la ora 13, „River Aria" va ridica ancora.