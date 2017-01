Trei morţi în accidente rutiere, în acest week-end, pe şoselele judeţului Constanţa (galerie foto)

Trei morți în accidente rutiere, în acest week-end, pe șoselele județului Constanța (galerie foto)

Ieri, în jurul orei 12, o persoană și-a pierdut viața și alte trei au fost rănite în urma unui accident rutier care a avut loc între localitățile Valu lui Traian și Constanța. Potrivit polițiștilor de la Serviciul Poliției Rutiere, Marinela Ivănescu, de 39 de ani, din Medgidia, conducea un autoturism Matiz, cu numărul de înmatriculare CT-71-GYM, dinspre Valu lui Traian spre Constanța, pe banda a doua, iar la km 253+100 a frânat cu intenția de a vira stânga, pe strada 6 Martie, peste marcajul dublu continuu. În spatele ei, o altă șoferiță, Alina Grigore, de 28 de ani, din Con-stanța, care conducea un autotu-rism Mitsubishi, cu numărul de înmatriculare CT-08-EHR, a reușit să frâneze. Numai că cel de-al treilea șofer, Gheorghe Văcaru, de 53 de ani, din Constanța, care circula în aceeași direcțieși care conducea un autoturism marca Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare B-33-PPT, nu a văzut în timp util că mașinile din față au frânat, astfel că a intrat în coliziune cu mașina Mitsubishi din fața sa. Încercând probabil să evite impactul, bărbatul a tras stânga de volan, intrând pe contrasens, unde s-a lovit frontal cu un autoturism marca Honda Civic, cu numărul de înmatriculare B-84-LKN, condus de Dan Ștefan Covaci, de 25 de ani, din București, care circula, pe banda a doua, dinspre Constanța spre Valu lui Traian. În urma impactului deosebit de puternic, autoturismul Honda a fost proiectat în Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare CT-16-SRB, condusă de Emil Șerbu, de 58 de ani și în Dacia cu numărul CT-76-RUJ, condusă de Elena Irinela Foca, de 35 de ani, din Valu lui Traian. În urma accidentului și-a pierdut viața Gheorghe Văcaru și au fost răniți ușor Dan Ștefan Covaci, Maria Ionescu și Radu Daniel Groza - șoferul și cei doi pasageri din autoturismul Honda. În urma accidentului, cel puțin jumătate de oră circulația pe ruta respectivă a fost paralizată, iar alte câteva ore s-a desfășurat cu greutate. Un copil de patru ani a murit la Chirnogeni Alte două accidente care s-au soldat cu pierderi de vieți omenești au avut loc, sâmbătă, în localitățile Fântânele și Chirnogeni. În noaptea de vineri spre sâmbătă, puțin după miezul nopții, Cătălin Daniel O., de 21 de ani, din localitate, conducea, fără a poseda permis și fiind sub influența băuturilor alcoolice, un autoturism Dacia (CT-94-GIC). Din cauza neîndemânării, acesta a pierdut controlul volanului, accidentând pe Ion C., de 57 de ani, din Fântânele, care se deplasa pe partea carosabilă. Din câte se pare, la solicitarea polițiștilor, tânărul ar fi prezentat un permis de conducere falsificat, iar în urma testării antialcool s-a constatat că el avea 0.06 ml/l alcool pur în aerul expirat. Sâmbătă seara, în jurul orei 21,15, Nicolae C., de 32 de ani, din Chirnogeni, care conducea un autoturism Dacia, cu numărul B-08-RPN, în localitatea amintită, l-a accidentat mortal pe Mihai George N., de patru ani, din localitate, care a fost lăsat nesupravegheat și a încercat să traverseze strada fără să se asigure.