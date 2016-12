Tribunalul Constanța a decis

Trei interlopi în arest, unul în libertate

La Tribunalul Constanța s-au judecat ieri recursurile formulate de cei patru interlopi cercetați pentru implicarea în răfuielile de la Delfinariu și de la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud împotriva măsurii de arest preventiv. Este vorba de Stila Sarafu, Florin Sîrbu, Lucian Angel Straton și Lucian Călimărea. Cei patru bărbați sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și vătămare corporală gravă. Ședința de judecată a fost una ieșită din comun, dacă ținem cont de faptul că procurorul de ședință a prezentat drept probe comentariile amenințătoare făcute de persoane anonime, pe forumul unui ziar local, la sfârșitul unor articole legate de arestare a indivizilor. Tribunalul Constanța a respins această probă, motivând faptul că niște discuții purtate pe internet nu pot avea valoare probatorie. Surprinzătoare a fost declarația lui Stila Sarafu, care a precizat că a fost chemat la parchet prin sms. Sarafu a declarat că e nevinovat și că nu l-a bătut pe fratele lui „Cristel”. El a mai spus că s-a dus singur la Poliție să dea declarație și că a fost examinat pentru a se verifica dacă are vreo leziune pe corp. Stila a susținut în fața anchetatorilor că a fost chemat apoi la parchet, prin SMS, și că s-a prezentat singur. Bărbatul a mai afirmat că are patru operații la mâini și că nu are forță fizică. Pe de altă parte, Florin Sârbu le-a declarat magistraților că a fost la un botez și o nuntă în ziua în care se presupune că l-a bătut pe cumnatul lui „Cristel”. Individul a menționat faptul că le-a arătat anchetatorilor fotografii și o casetă video de la acele evenimente, dar că procurorii nu le-au luat în seamă. Tot nevinovați s-au declarat și Angel Straton și Lucian Călimărea. Instanța a respins recursurile formulate pentru trei dintre bărbați, menținând măsura de arest luată. Judecătorii au revocat-o însă pentru Angel Straton, individul urmând a fi cercetat în continuare în stare de libertate. Scandal după scandal Conflictul a început în noaptea de 15 spre 16 august, când polițiștii de la Secția 1 au fost chemați la un scandal ce avusese loc în zona Delfinariu. La fața locului au fost găsiți mai mulți indivizi, printre care Gabriel Sebastian Gheorghiu, de 27 de ani, (fratele lui Cristian Marian Gheorghiu - zis „Cristel”), toți din Constanța. Polițiștii au constatat că Gabriel Sebastian Gheorghiu se afla sub influența băuturilor alcoolice și prezenta multiple urme de violență la nivelul feței și a picioarelor. Confruntarea s-a mutat apoi la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud, unde abia fusese internat Gabriel Sebastian Gheorghiu, ca urmare a rănilor suferite după incidentul de la Delfinariu. De altfel, el are nevoie de 120 de zile de îngrijiri medicale. De această dată, Aurel Daniel Gurgu, de 30 de ani, din Constanța, care se afla în vizită la fratele lui „Cristel“, a fost tăiat cu un cuțit în zona feței de Florin Sârbu, de 30 de ani. Anchetatorii au stabilit că responsabili de comiterea faptelor sunt Stila Sarafu, Florin Sîrbu, Lucian Angel Straton și Lucian Călimărea. Ultimul este cercetat și într-un alt dosar ce se află pe rolul Tribunalului Constanța și are în vedere infracțiuni de tentativă de omor, loviri sau alte violențe și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. În acest caz este vorba tot de grupările rivale „Spaniolu” și „Frații”, care s-au constituit, potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2005, și care s-au „ciocnit“ violent de nenumărate ori, au distrus sau incendiat localuri și mașini, lăsând în urma lor victime grav rănite.