Trei constănţeni, reţinuţi după ce au furat 1.500 de euro dintr-o rulotă

1

Trei hozi Constanteni

Sorine tata daca noi romani an 26 de ani am produs numai hozi si infractor pe banda i-a partidele,politicieni,parlamentari,puscarile din romania,cei 18000 mii de puscariasi la ora actuala in Anglia,mai poti aduna anca 200 de tari cu cati or avea ei romani an puscarie an multiti adunati si vedeti c-am cati hozi avem pe suta (100) de locuitori o mica statistica si sa facem comparati cu tarile europene si gradul de civilizatie si sa fim mandri ca suntem romani.