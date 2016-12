Pedeapsă majorată

Trei ani de închisoare pentru studenta care a omorât trei tineri în accidentul de la Scandinavia

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au condamnat-o pe Elena Purdel, tânăra de 26 de ani, din București, care a ucis trei oameni într-un accident rutier petrecut la sfârșitul anului 2007, în stațiunea Mamaia, în dreptul hotelului „Scandinavia”, la trei ani de închisoare cu executare. Ea fusese condamnată de instanța de fond, respectiv Judecătoria Constanța, la un an și jumătate de închisoare cu executare, astfel că instanța de apel a dublat perioada pe care tânăra ar trebui s-o petreacă după gratii. De asemenea, magistrații de la Tribunal au majorat și pretențiile morale, acordând câte 35.000 de lei (cu 10.000 de lei mai mult decât la Judecătorie) fiecărei familii prejudiciate în parte (cinci la număr). Decizia mai poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța. La ultimul termen de judecată, inculpata, prin avocatul ei, a încercat să convingă instanța de judecată că a fost marcată de cele petrecute și că s-ar impune aplicarea unei pedepse mai puțin aspre, respectiv să-și poată ispăși pedeapsa la locul de muncă. Apărătorul a susținut că tânăra regretă fapta comisă, „că a suferit un șoc după accident și că a avut nevoie de tratament psihiatric pentru a trece peste tragedia cauzată”. „Am înțeles că am adus suferință în familiile prietenilor mei și sunt de acord să le plătesc daune morale în funcție de banii de care dispun. Nu am luat legătura cu rudele victimelor pentru că nu am știut cum să fac față situației”, a spus Elena Purdel în fața instanței. Reprezentantul Ministerului Public în instanță a solicitat magistraților majorarea pedepsei, pe care o consideră prea blândă în raport cu fapta comisă de inculpată. „Persoanele cu care era în mașină au spus că tânăra băuse înainte de a se urca la volan, că a condus cu peste 130 km/oră și că nu a vrut să reducă viteza cu toate că prietenii ei au rugat-o insistent” - a mai spus procurorul. Rudele victimelor, care se aflau în sala de judecată, au spus, plângând, că banii acordați de instanța de fond nu vor acoperi niciodată durerea provocată de pierderea copiilor, dar nici nu vor s-o lase să scape ușor pe tânăra care i-a omorât pe cei trei tineri. Elena Purdel a fost trimisă în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru că, în noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2007, în jurul orei 2,30, a condus cu viteză un autoturism Range Rover, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, și a cauzat astfel un accident în urma căruia și-au pierdut viața doi studenți, iar alte două persoane au fost rănite grav. La acel sfârșit de noiembrie, șapte studenți la diferite facultăți din Constanța s-au înghesuit într-un autoturism Range Rover și au pornit să petreacă în cluburile din stațiunea Mamaia, până târziu în noapte. În jurul orei 2,30, ei s-au decis să se întoarcă la hotelul unde erau cazați, însă, dată fiind viteza mare și faptul că Elena Purdel consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan, într-unul din sensurile giratorii tânăra a pierdut controlul direcției, iar autoturismul a intrat pe contrasens. Probabil, pentru a evita impactul cu o altă mașină, fata a tras de volan, iar Range Rover-ul s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. În urma impactului, Alexandru Marin, de 19 ani, din Tulcea, și Daniel Vasile Panait, de 20 de ani, din Călărași, doi dintre pasagerii din mașină, care stăteau unul în brațele celuilalt pe locul din dreapta spate, unde a fost zona de impact, și-au pierdut viața. Alexandru Păun Ivan, un alt pasager, a decedat patru zile mai târziu, la Spitalul Militar Central. Potrivit buletinului de analiză toxicologică, la momentul respectiv, șoferița avea o alcoolemie de 0,40. Gabriel Grigoraș, un alt băiat care a fost rănit în accident și a avut nevoie de peste 50 de zile de îngrijiri medicale, a formulat plângere împotriva Elenei Purdel.