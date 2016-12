Treci podul de la Feteşti? Achită taxa prin SMS dacă nu vrei să plăteşti înzecit

Treci podul de la Fetești? Achită taxa prin SMS dacă nu vrei să plătești înzecit

Drumul spre mare a devenit din ce în ce mai plăcut de când Autostrada A2 a fost dată în folosință și de când nu mai trebuie să pierzi ore în șir stând la cozi infernale pentru a achita tariful de trecere pentru pod între Fetești și Cernavodă. Din luna aprilie taxa se poate plăti prin SMS. Camerele de supraveghere înregistrează autoturismele care trec și acestea sunt verificate în baza de date.Șoferul are la dispoziție 24 de ore de a achita contravaloarea. În caz contrar va plăti valoarea taxei de zece ori. Este și cazul a 115.787 de conducători auto care au trecut prin stația de taxare, pe benzile special amenajate, însă nu au mai achitat. Alți 341.257 de șoferiși-au amintit la timp să trimită SMS-ul cu numărul de înmatriculare și categoria la care se încadrează autovehiculul, în timp ce 389.000 de șoferi au ales să plătească taxa prin vechiul sistem, la agenți. Nu este exclus ca majoritatea celor care nu au achitat taxa să nu o fi făcut intenționat, ci pur și simplu au uitat. „Am ales să plătesc prin SMS ca să nu mai stau la bariere, deoarece mă grăbeam. Știind că am 24 de ore la dispoziție m-am relaxat, însă am uitat și mi-am adus aminte după câteva zile când era deja târziu”, a declarat Dănuț Ifrim, un șofer constănțean.Cum funcționează sistemul SMS?Potrivit reprezentanților Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, prin SMS se poate achiziționa peajul doar pentru o trecere și doar pentru vehicule înmatriculate în România. De asemenea, nu se poate achiziționa peajul dacă solicitarea este făcută din afara țării. Potrivit CNADNR, taxa achitată și neutilizată timp de 12 luni își va pierde valabilitatea. Pentru a vă asigura că taxa va fi plătită și nu veți fi nevoiți să plătiți de zece ori valoarea trebuie să urmați pașii recomandați. „Se trimite la 7577 textul care conține numărul de înmatriculare și categoria tarifară corespunzătoare tipului de vehicul (1,2,3 sau 4). Se va primi un mesaj prin care se cere să se confirme achiziția (mesajul va conține informații detaliate despre achiziție, inclusiv costul total). Pentru confirmarea achiziției, se trimite la numărul 7577 un mesaj cu textul DA, ulterior primirii mesajului de la pasul 2 - în maxim 3 ore se va primi un mesaj de confirmare a achiziției ce va conține seria peajului, categoria acestuia, numărul de înmatri-culare pentru care a fost emis și data la care perioada de valabilitate expiră. În cazul în care se trimite textul în alt format, decât cel prevăzut la pasul 1, acesta nu va fi luat în considerare”, se arată pe site-ul CNADNR.