"Trebuie să ne perfecţionăm nivelul de instruire"

Alexandru Mîrșu, șeful Statului Major al Forțelor Navale:

"Trebuie să ne perfecționăm nivelul de instruire"

Comandamentul Flotei și-a prezentat bilanțul de activitate pentru anul 2014. Astfel, în prezența șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul dr. Alexandru Mîrșu, și a locțiitorului șefului Statului Major General pentru instrucție și operații, generalul-maior Cristinel Cernea, șefii de structuri au analizat obiectivele propuse și realizările obținute pe parcursul anului de instrucție 2014.„Obiectivele pe care Flota și le-a propus la începutul anului au fost îndeplinite. Am constatat că misiunile care au fost inițial planificate au fost adaptate condițiilor apărute în Marea Neagră în anul 2014. Planul de instrucție pentru anul 2015 este în concordanță cu misiunile care stau în fața Flotei, iar personalul din cadrul Comandamentului Flotei și al unităților luptătoare este implicat în îndeplinirea acestor obiective. În 2015, am speranța că personalul își va perfecționa nivelul de instruire, capacitatea operațională a forțelor și mijloacelor va crește, iar Flota își va îndeplini misiunile cu rezultate maxime, folosind resursa avută la dispoziție”, a precizat contraamiralul dr. Alexandru Mîrșu.Eforturile marinarilor Flotei au corelat eficient obiectivele cu suportul material, financiar și uman alocat. Concluzia pozitivă a activităților derulate anul trecut este intensificarea pe parcursul întregului an a instrucțieiîn comun cu nave aparținând țărilor NATO, proces care va continua și în anul 2015.