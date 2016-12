„Trebuie să fim bătuţi, omorâţi, pentru a ne veni Poliţia în ajutor?“

4

ATENTIE REDACTIE

BUNA ZIUA IN ZONA CENTRU PE STRADA ATELIERELOR IN ACEASTA ZONA AVEM FOARTE MARI PROBLEME CU ROMII DIN ACEASTA ZONA NU STIM CE SA MAI FACEM AM FACUT DE NENUMARATE ORI RECLAMATII LA POLITIE DAR AM FACUT IN ZADAR AM FACUT SI LA JANDARMERIE AM VB SI CU OFITERU CARE SE OCUPA DE ACEASTA ZONA DAR DE FIECARE DATA CAND AM CERUT POLITIEI AJUTOR MI SA INCHIS TELEFONU SAU AM PRIMIT RASPUNSURI NEGATIVE LA ADRESA MEA UNDE IN ACEASTA ZONA PLINA DE ROMI NUMAI AVEM AER SA MAI RESPIRAM SA UNPLUT ZONA ACEASTA DE ROMI TIE FRICA NOAPTEA SA MAI IESI PE STRADA ATELIERELOR SAU CAND VI SEARA SPRE CASA DE LA SERVICI DE LA ORA TARZIE STAU LA COLTURI SI URMARESC MAI ALES PE COLTU DINTRE CONSTANTIN BRATESCU SI STRADA ATELIERELOR PE COLTU DINTRE STRADA ATELIERELOR SI GRIVITEI LANGA CASELE DE AMANET UNDE STAU TOT TIMPU ROMII SI VAND TELEFOANE FURATE CHIAR IN FATA INSTITUTIEI DE POLITIE ESTE POSIBIL SA NU SE IA NICI UN FEL DE MASURA IN ACEASTA ZONA CE FACE OARE POLITIA SI OFITERU DE PROXINITATE DIN ACEASTA ZONA DECAND AM INCEPUT SA FAC RECLAMATII LA ADRESA LOR AU INCEPUT SA SE SCUZE IN FEL SI FEL DE CIP AU INCEPUT BA CHIAR SA SE SCHIMBE OFITERII DIN ACEASTA ZONA AM FOST CHIAR SI LA PREFECTURA AM FACUT SI ACOLO SESIZARE IN LEGATURA CU CE CE SE INTIMPLA IN ACEASTA ZONA NOAPTEA SI ZIUA NUMAI PUTEM SA NE ODIHNIM DIN CAUZA ROMILOR ACESTIA CINE LE DA AUTORIZATIE DE A FACE NUNTI IN MIJLOCU STRAZII ????