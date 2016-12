Treabă românească. Circulaţie blocată pe podul nou de la Agigea

2

de tinut minte !!

Am fost ieri pe acolo, podul nou face BALANS, SE MISCA, din cauza incarcarii foarte mari cu masini ! E normal ? E sigur ? Mergeti la ore de varf si va convingeti ! Politia rutiera sa vada cum tiate scarbele merg pe banda de urgenta, pana la sensul hnde faci dreapta spre podul nou, la Poarta 7, apoi se bafa in fata celor care stau la coada. E legal ? Niste amenzi, ceva ? E jale mare, stai pe 2 benzi pe autostrada si podul nou, apoi la Poarta 10 sensul giratoriu are doar 1 banda, genial.