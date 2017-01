Tranzacţie cu droguri la scara unei nave din portul Constanţa

Tranzacție cu droguri la scara unei nave din portul Constanța

Luni după-amiază, pe la ora 16,15, în Portul Constanța, dana 64, lucrătorii operativi ai Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța au realizat un flagrant la bordul unei nave. Cu această ocazie au fost reținuți doi marinari turci, care au oferit spre vânzare, la scara navei, 12 comprimate de culoare roz, ambalate într-o pungă albă. Tranzacția s-a efectuat în schimbul sumei de 50 de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean al Poliței de Frontieră Constanța, comisar șef Adrian Burcea, comprimatele respective au fost testate cu trusa Narcotest reacționând pozitiv la testul pentru amfetamine. Cei doi marinari vor fi prezentați procurorilor de la Biroul Teritorial DIICOT Constanța, pastilele urmând a fi expertizate la București. Cei doi marinari, cetățenii turci Nuretin G. și Mustafa A., în vârstă de 24, respectiv 22 ani, făceau parte din echipajul unei nave, sub pavilion Turcia, care acostase în Portul Constanța în urmă cu câteva zile. Polițiștii de frontieră constănțeni au obținut informații că cei doi marinari ofereau spre vânzare substanțe interzise. Pentru a depista activitatea ilegală a acestora, un ofițer sub acoperire s-a arătat interesat de ofertă, dorind sa cumpere „marfa".