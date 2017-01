Șeful Autorității Rutiere Constanța:

„Transportul interurban ar trebui să se facă doar cu autobuze“

În ultimele luni, în județul Constanța s-au produs mai multe accidente rutiere grave în care au fost implicate autovehicule de transport persoane. Nu mai puțin de șapte persoane au murit și peste zece au suferit răni grave în urma acestor evenimente, ceea ce aruncă o umbră de neîncredere și nesiguranță asupra mijloacelor de transport în comun. Autoritățile publice spun că ar fi necesare mai multe măsuri, inclusiv legislative, pentru a preveni și diminua accidentele rutiere de acest gen, în timp ce transportatorii recunosc că sistemul are multe slăbiciuni care generează astfel de evenimente nedorite. În luna noiembrie a anului trecut, un microbuz care efectua transport de persoane pe ruta Constanța – Tulcea s-a izbit frontal cu un tir în apropierea localității Piatra. Potrivit martorilor, conducătorul s-a aplecat să ia niște acte din torpedo și, din cauza neatenției, a pătruns pe contrasens. În urma impactului foarte puternic, patru pasageri și șoferul au murit pe loc, trupurile lor fiind sfârtecate și împrăștiate pe carosabil și câmp pe o rază de zeci de metri. Alți șapte pasageri au ajuns la spital în stare gravă. Săptămâna trecută, doi bărbați, pasageri ai unui autobuz și-au găsit sfârșitul striviți între fiarele deformate, după ce șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu gheață, și a intrat într-un utilaj de deszăpezire. Încă cinci persoane au fost grav rănite, ajungând la spital cu diferite traumatisme și fracturi. Ultimul eveniment de acest gen a avut loc în urmă cu câteva zile, când un microbuz care transporta persoane pe ruta Constanța – Năvodari s-a ciocnit cu un autoturism Opel, la ieșirea din stațiunea Mamaia. O femeie, pasageră a microbuzului, a fost grav rănită, în timp ce alte două persoane au suferit leziuni ușoare. Amenzi mai mari pentru neatenția în conducere Șeful Autorității Rutiere Constanța, Gabriel Iordache, s-a arătat îngrijorat de numărul mare de accidente rutiere în care sunt implicate microbuze și autobuze de transport persoane, punând însă aceste cazuri doar pe seama neatenției în conducere. Cu toate acestea, el consideră că sunt necesare niște măsuri urgente pentru limitarea numărului de victime. „Bineînțeles, toate aceste accidente au avut la bază neatenția în conducere, iresponsa-bilitatea șoferului. Mașinile astea au tahografuri și sunt limitate la viteza maximă de 90 sau 100 km la oră, deci nu a fost vorba de viteză excesivă. De aceea, consider că este necesară înăsprirea regulamentului rutier în ceea ce privește amenzile acordate pentru nea-tenția în conducere. Șoferii care vorbesc la telefon, se conversează cu pasagerii, care numără bani și taie bilete în timp ce conduc ar trebui mult mai aspru sancționați. Totodată, din punctul meu de vedere, transportul de persoane interurban ar trebui să se realizeze doar cu autobuze. Deși costă mult mai mult decât microbuzele, autobuzele au elemente suplimentare de siguranță a pasagerilor. În prezent, majoritatea microbuzelor de transport persoane sunt transformate din mașini de transport marfă și nu au ranforsările necesare pentru a proteja călătorii. Asta e legislația și nu avem ce face. Legea permite asemenea lucruri, iar RAR nu are încotro și trebuie să le omologheze”, ne-a declarat Gabriel Iordache. Nereguli constatate de ARR Șeful agenției Constanța spune că inspectorii ARR efectuează frecvent controale în trafic, amenzile aplicate plecând de la 4.000 de lei și putând ajunge la câteva zeci de mii. Principalele contravenții semnalate se referă la nerespectarea numărului de călători și la nerespectarea timpilor de odihnă a șoferilor. Din păcate, în momentul de față, ARR nu ține cont de istoricul rutier al unei firme în momentul în care i se acordă licența de traseu. O societate ar putea avea zeci de accidente grave și tot să primească traseu, deoarece condițiile de acordare sunt cu totul altele. Gabriel Iordache susține însă că lucrul acesta s-ar putea schimba în viitorul apropiat. „În prezent, nu se ține cont de câte accidente rutiere a avut o firmă când i se acordă licența de transport. Aceasta se dă în urma unei licitații care ia în calcul alți factori, cum ar fi experiența pe traseu sau calitatea mașinilor. Însă, de vreun an de zile, am început să înregistrăm toate accidentele rutiere în care sunt implicate autovehiculele de transport persoane, așa că, în viitor, am putea să ținem cont și de acest aspect”, a mai adăugat șeful ARR Constanța. Infrastructura și factorul uman - verigile slabe Pentru a afla și punctul de vedere al părții adverse, am luat legătura cu unul dintre cei mai mari transportatori din județul Constanța. Gelil Eserghep, administratorul firmei Metropolitan, spune însă că principalii fac-tori care conduc la evenimente rutiere grave sunt infrastructura deficitară și calitatea șoferilor. „Principala măsură care ar trebui luată pentru ca astfel de accidente rutiere să nu se mai întâmple ține de infrastructură. La ora actuală, infrastructura nu mai face față. Dacă s-ar fi circulat pe drumuri cu cel puțin două benzi, vă dau în scris că majoritatea acestor accidente ar fi putut fi evitate. În al doilea rând este vorba de factorul uman. Sunt mulți șoferi slabi, nu sunt pregătiți pentru această meserie. Pe sistemul vechi era o selecție mult mai riguroasă a celor care obțineau permisul de conducere pentru categoria D. Nu puteau da examen dacă nu făceau dovada că au cel puțin cinci ani de zile experiență în condus pe categoria C. Acum, se dau la normă, oricine își poate lua permis pentru profesioniști. Mulți dintre aceștia nici nu au ce căuta la volanul unui autobuz sau microbuz. În plus, acum, majoritatea mașinilor sunt noi, puternice. Chiar dacă ele sunt limitate să meargă cu 100 km/h, șoferii își scot singuri aceste limitatoare și merg și cu 130 de km la oră. De asemenea, putem observa că majoritatea accidentelor grave sunt făcute de mașinile firmelor mici de transport, care nu au mijloace de control și supraveghere a șoferilor. La noi, la Metropolitan, șoferii se tem de echipele noastre de control mai ceva decât de polițiști pentru că nu tolerăm abateri. Cele mai consistente acțiuni ale noastre sunt pentru prevenirea acciden-telor rutiere”, ne-a declarat patronul societății Metropolitan. Deși firma pe care o conduce deține numeroase microbuze, Gelil Eserghep recunoaște, că în țările civilizate, transportul interurban se face numai cu autobuze, din motive de confort și securitate. „Încă de acum 20 de ani, trebuia dată o lege care să prevadă că transportul de persoane interurban se face doar cu autobuze. Însă, atunci, ca și acum, interesele sunt foarte mari și se merge în continuare pe microbuze. La început, eu am avut doar autobuze și, pentru a putea ține pasul cu piața, a trebuit să îmi cumpăr și eu microbuze. Ceilalți aveau un avans față de mine pentru că microbuzele costă mult mai puțin, sunt mai ușor de întreținut, aveau cheltuieli mai mici deci puteau să practice și tarife mai mici. Toți sunt interesați de profit și nu de siguranța pasagerilor. Așa că eu susțin că transportul de persoane interurban ar trebui să se facă strict cu autobuze. Și nu din momentul de față, ci de acum 20 de ani”, a mai adăugat Gelil Eserghep.