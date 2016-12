"Transportul cu microbuzul, cel mai nesigur!"

5

transport in Constanta

Aceste microbuze au fost scoase din circulatie in Istanbul, inca de acum 20 de ani, ca sa nu mai spun ca nu mai exista nici la vecinii bulgari. Bineinteles ca trebuie sa existe si mijloace de transport in comun care sa aiba trasee care NU coincid cu cele ale RATC, care nu s-au schimbat tot de 20 de ani, desi puncetele de interes si cartierele orasului s-au schimbat, s-au dezvoltat, dar sa fie unele civilizate, cum ar fi acele autobuze de mici dimensiuni. Eu unul nu le-am vazut decat in poze si in promisiuni. Dar daca se scot si amaratele astea de microbuze si nu se inlocuiesc cu altele civilizate, multa lume nu ar mai putea ajunge nici macar in apropierea serviciilor, scolilor, etc.