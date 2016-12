Traian Băsescu, la bordul navei amiral a Gărzii de Coastă

1

surpriza?

nu-mi dau seama cat de proshti ne consideratzi dar presupun ca destul de mult. adica base s-a intalnit intamplator cu nava amiral a garzii de coasta......nimeni nu shtia ca base e pe mare cu shalupa iar aia de la garda de costa au decis deodata sa iasa cu cea mai tare barca a lor sa controleze barcutze pe mare....ca aveau ceva motorina in plus neprinsa in buget. basishtilor!