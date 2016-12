Tragic accident rutier pe "drumul blestemat"

1

doamne

Deci merg aproape zilnic in tulcea stiu despre ce curba este vorba . credeti`ma ca acesta curba o iau cu 100km/h si nu am nici un fel de problema . Nu pot sa`mi dau seama cu ce viteaza a intrat acest sofer in curba asta. ori avea viteza mult prea mare (gen 140km/h)ori s-a speriat si tras brusc de volan . Este o curba lejera in care abia tragi de volan.