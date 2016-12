Tragediile se ţin lanţ, nimeni nu vede o problemă. De ce mor atâţia elevi şi tineri călcaţi de tren în Valu?

Tragediile se țin lanț, nimeni nu vede o problemă. De ce mor atâția elevi și tineri călcați de tren în Valu?

Valu lui Traian a intrat în istoria negativă a județului Constanța după ce, în mai puțin de un an, trei adolescenți și-au pierdut viața loviți de tren. Chiar dacă polițiștii, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța au derulat mai multe campanii de informare a elevilor, inclusiv în această localitate, se pare că tinerii nu au învățat nimic în urma acestor acțiuni.O nouă tragedie s-a produs pe data de 21 martie, când un elev de 16 ani a decedat după ce a fost lovit de un tren. Ervin Daniel Barbu era elev în clasa a VI-a și provenea dintr-o familie nevoiașă, având alți 10 frați. Alături de câțiva colegi de școală, se îndrepta spre casă după finalul orelor de curs. Elevii aveau obiceiul să atingă vagoanele trenurilor care treceau în zonă, un joc ce s-a dovedit a fi fatal pentru tânărul de 16 ani. În tentativa de a atinge unul dintre vagoane, s-a dezechilibrat și a fost lovit de tren direct în cap. Impactul i-a fost fatal elevului de clasa a VI-a, care nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Tragedia de acum două zile a avut loc la nicio lună de la moartea elevului olimpic de la Liceul Internațional, un accident asemănător care a îndoliat localitatea constănțeană. De asemenea, în luna iulie a anului 2015, un alt tânăr și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren în timp ce asculta muzică la căști.Problemă de infrastructură sau de educație?Psihologii sunt de părere că problema trebuie abordată pe mai multe planuri și că exemplul pleacă întotdeauna din familie și apoi de la școală. Pe lângă educație, modul în care adulții le explică tinerilor pericolele la care se expun contează extrem de mult și face diferența între viață și moarte. „Problema trebuie abordată multiplu. Este vorba de educația pe care ne-o dau părinții și școala, dar nu doar educația verbală contează, ci și exemplul personal. Degeaba îi spun copilului să nu treacă linia de cale ferată că este periculos, dacă nu îi și explic sau arăt de ce nu este bine să facă asta. Dacă sunt mai multe cazuri poate fi o problemă de care trebuie să se ocupe și comunitatea locală, pentru că trebuie facilitat și accesul spre o anumită zonă. Cel mai important rol îl are educația și insistența cu care aduci și readuci în discuție teme importante, inclusiv aceasta. Nu este suficient să le spui o dată și apoi să crezi că au înțeles. Inclusiv adulții nu înțeleg pericolul la care se expun sau spun că nu li se întâmplă tocmai lor”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Nicoleta Dincu, psiholog.La rândul lor, polițiștii constănțeni anunță că activitățile de prevenție vor avea loc în continuare, cu preponderență la Școala Gimnazială nr. 1 și 2 din localitatea Valu lui Traian. Pentru a fi evitate astfel de tragedii, polițiștii vă recomandă să vă asi-gurați cu mare atenție înainte de a traversa strada sau înainte de a traversa liniile de cale ferată.