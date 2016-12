Tragediile rutiere şi lupta pentru salvare. Obiectul care nu ar trebui să lipsească din nicio maşină

Șoferi, atenție mare!

Tragediile rutiere și lupta pentru salvare. Obiectul care nu ar trebui să lipsească din nicio mașină

Tot mai multe accidente rutiere grave au loc pe șoselele din țară, iar militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” sunt solicitați să intervină pentru a descarcera victimele care rămân captive între fiarele contorsionate. Pe piață își fac apariția noi modele de mașini, iar elementele de siguranță pentru pasageri se înmulțesc, acestea reprezentând o provocare pentru salvatori. În acest sens, Automobil Club Român și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au lansat proiectul „Carte de salvare la bord”. Mai exact, acest proiect prevede ca fiecare șofer să aibă în mașină schița autoturismului. „Prin implementarea în România a acestui document tehnic, care a fost deja aplicat cu succes în mai multe state europene de către cluburile automobilistice ADAC (Germania), RACC (Spania), ACL (Luxemburg) etc., va fi adusă o contribuție importantă la eforturile generale de reducere a numărului victimelor rezultate din accidentele rutiere, asigurându-se, astfel, reducerea cu până la 30% a timpului de extracție a victimelor încarcerate. Cercetările efectuate până acum, arată faptul că, prin implementarea acestui proiect în toate statele europene, se vor putea salva, anual, până la 2.500 de vieți omenești”, potrivit ACR.Locul sfânt - parasolarul șoferuluiSchița mașinii este în format A4 și cuprinde informații, precum localizarea armăturilor cabinei, rezervorului de combustibil, a bateriei, a airbag-urilor, a generatoarelor de gaz, a unităților de control etc., dar și informații cu privire la punctele adecvate de tăiere. De asemenea, s-a stabilit faptul că schița mașinii trebuie pusă la parasolarul șoferului, pentru ca salvatorii să o poată lua imediat și să nu piardă timpul căutând hârtia.„Acest document este foarte important și ar trebui să fie obligatoriu, exact ca și scaunele pentru copii. Ne arată unde sunt poziționate buteliile de airbag-uri, dar și bateriile. Acestea pot fi poziționate sub scaunul șoferului, sub scaunul din dreapta, banchetă sau portbagaj. Sunt autoturisme care au câte două baterii. În cazul unui accident rutier în care victima trebuie ridicată și nu trasă, trebuie să decapotăm autoturismul. Airbag-urile sunt montate pe la stâlpi, de obicei, însă dacă nu tai cu foarfeca unde trebuie există riscul să ne rănim noi ca salvatori”, a declarat plt. adj. Dan Bălan, șeful echipajului de descarcerare din cadrul ISU „Dobrogea”.600 de stickere la ConstanțaȘoferii care sunt interesați să își descarce schița mașinii pot intra pe site-ul csd.acr.ro. Trebuie specificată marca autoturismului, anul fabricației, dar și alte date elementare despre mașină.„Toți cei care își descarcă de pe site această schiță trebuie să vină și la noi pentru a-și lua pliantul și sticker-ul care trebuie pus pe parbriz. Pe acea schiță sunt trecute punctele nevralgice ale autoturismului pentru ca celor de la descarcerare să le fie mai ușor să salveze victimele accidentelor rutiere. De două săptămâni de când am intrat în posesia colantului care trebuie pus pe parbriz am dat aproximativ 600. În special s-au dat către companiile mari care dețin mai multe autoturisme”, a declarat Andaluzia Alexandru din cadrul ACR Constanța.