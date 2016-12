Tragediile de la Beirut sau Colectiv s-ar putea repeta oricând în hotelurile de pe litoral. Pompierii sunt exasperaţi

Tragediile de la Beirut sau Colectiv s-ar putea repeta oricând în hotelurile de pe litoral. Pompierii sunt exasperați

Dezastrul de la Colectiv a scos lumea în stradă, iar schimbarea a fost cerută insistent, sub deviza „așa nu se mai poate”. Înainte de Colectiv, tragedia de la clubul Beirut a mai arătat încă o dată, dacă era nevoie, cât de fragilă este viața unui om, dar și că indiferența autorităților față de siguranța oamenilor ucide. Timpul a trecut, dar amintirea incendiilor devastatoare încă mocnește. Nu într-atât de tare încât să determine operatorii economici, la unison, să sufle și-n iaurt când vine vorba de prevenirea incendiilor.Cuantumul amenzilor date de inspectorii ISU aproape s-a dublat în acest sezon, față de anul 2014, deși datele puse la dispoziție de ISU „Dobrogea” au fost colectate în acest an până la data de 18 iulie 2016, ceea ce înseamnă că, până la finalul sezonului estival, cuantumul sancțiunile s-ar putea chiar tripla față de anii trecuți. De asemenea, principalele cinci nereguli constatate cel mai des de inspectorii ISU pe litoralul românesc au legătură cu riscul la incendiu. După dezastru Beirut și Colectiv se pare că o parte însemnată a proprietarilor de terase, hoteluri și restaurante nu a înțeles absolut nimic și nu a tras nicio învățăminte. Lipsa autorizației de securitate la incendiu pentru unitățile de cazare și alimentație publică a fost de departe principala neregulă constatată de inspectorii ISU „Dobrogea”. De asemenea, nici din punct de vedere al actelor și a evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor, unitățile de pe litoralul românesc nu stau deloc bine. Inspectorii ISU au mai sesizat și faptul că se exploatează echipamentele tehnice în condiții care generează risc de incendiu, dar și că au lipsit din dotare mijloacele tehnice de primă intervenție. „Finalizarea oricărui control de prevenire impune întocmirea unui plan de remediere a deficiențelor pe care noi le-am constatat. Acest plan de măsuri trebuie transmis către noi în termen de 15 zile, în care se stabilesc termene și responsabilități pentru îndeplinirea tuturor neregulilor. Apoi, noi verificăm dacă au fost respectate aceste planuri. În general își rezolvă problemele, sunt conștienți că își pun în pericol afacerea”, a declarat lt. col. Ion Vlăduț, prim-adjunctul ISU „Dobrogea”.Problema este că abia după ce primesc sancțiuni disciplinare și vizite inopinate ale pompierilor, patronii și administratorii de hoteluri și terase realizează că pun în pericol viețile clienților. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a pus la dispoziția ziarului Cuget Liber, o situație statistică ce cuprinde perioada 2014 și până în prezent, în legătură cu numărul controalelor efectuate, a deficiențelor constatate și cuantumul sancțiunilor acordate operatorilor economici. Dacă în anul 2014 au fost efectuate 226 de controale, fiind constatate 1.191 de deficiențe, în acest an, în prima jumătate a sezonului estival a fost depășit numărul controalelor, 249, inclusiv cel al deficiențelor constatate, 1.873. Cât despre cuantumul sancțiunilor, numărul aproape s-a dublat în acest an, față de 2014. Dacă în urmă cu doi ani, pompierii acordau amenzi în valoare de 296.050 lei, în prima jumătate a acestui sezon amenzile acordate însumează 488.400 lei și trebuie să luăm în considerare că sezonul estival se va încheia peste o lună.