TRAGEDIE RUTIERĂ, noaptea trecută. O tânără de 26 de ani şi-a omorât ambii părinţi

1

conducere imprudenta cu mobil la URECHE

ASTAZI 03 10 2016 LA ORELE 7,50 PE CENTURA CONSTANTEI PE SENSUL DE MERS ,FOSTUL I.P.M.C. METRO O TANARA CE CONDUCEA UN LOGAN CAROSAT CU INSEMNELE FIRMEI FARES CU NR.DE INMATRICULARE ,HD-51-FTD FACEA TRIPLARI FARA A SEMNALIZA CONDUCEA BEZMETIC CU PESTE 100 KM LA ORA ERA S A MA LOVEASCA MI-A STERS BARA DE PLASTIC DIN STANGA SPATE ,AM DEPASIT-O FACANDU I UN SEMN CU MANA LA OBRAZ EA CONTINUA SA VORBEASCA LA MOBIL SE INTREBA MIRATA CARE ESTE PROBLEMA? SA NE MAI INTREBAM DE CE NU MAI ESTE AZI RESPECTATA POLITIA RUTIERA ROMANA? EI VIN DOAR LA ACCIDENTE .CONTROALELE IN TRAFIC? LIPSA CU DESAVARSIRE,SI NE MAI MIRAM DE CE ASISTAM ZILNIC LA ASEMENEA ACCIDENTE DIN SPETA PREZENTATA IN ACEST COTIDIAN?