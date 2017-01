Tragedie! Pompier dat afară de la ISU Dobrogea, găsit spânzurat

3

....

Jianu , Vladut , cum va simtiti ? Uitati-va in ochii parintilor acestui baiat si spuneti-le ca ati facut tot ce se putea pentru a nu fi trecut in rezerva , in urma unui proces in care nu a fost niciodata citat , nu i s-a oferit dreptul la aparare si a avut singura vina de a participa la un examen pe care fosta conducere n-a fost in stare sa-l organizeze corect . ISU Dobrogea s-a delimitat total de cei pe care i-a avut aproape 7 ani in subordine , carora le cerea intotdeauna sa-si riste viata pentru salvarea cetatenilor , sa dea dovada de curaj si altruism . Adica exact ce v-a lipsit dumneavoastra la momentul acela , domnilor . Poate astazi Florin ar fi iesit din tura si l-ar fi asteptat acasa o sotie si un copil caruia sa-i povesteasca ce a facut tati la munca . Mi-as dori ca in fiecare dimineata , cand va treziti , sa simtiti macar pentru un minut ce e e in sufletul acestor oameni , care si-au pierdut copilul din cauza unei justitii incorecte si a nepasarii dumneavoastra . Odihneste-te in pace , prieten drag !