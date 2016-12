TRAGEDIE PE ŞOSEA, LA CONSTANŢA / O FEMEIE A MURIT PE LOC, DUPĂ CE A FOST SPULBERATĂ DE O MAŞINĂ

8

Proiect

Caut colaboratori in toata tara pentru extindere afacere online. Cerinte: - calculator cu conexiune la internet - cunostinte minime PC - adresa de email - inclinatie spre studiu si invatare - seriozitate - perseverenta - atentie la detalii Mai multe informatii solicitati la adresa de email: cml_stanciu@yahoo.com Program part-time sau full-time (la alegere) Participare la proiecte nationale sau internationale (in functie de abilitatile dovedite) Nu este necesara experienta. Se ofera instruire gratuita. Plata garantata prin contract de colaborare legal. Veti trece mai intai prin etapa de instruire apoi daca doriti, veti incepe sa lucrati. Mentionez ca selectez doar persoane foarte serioase. ( in asteptarea informatiilor, verificati si folderul SPAM / Bulk ) Ofer si solicit seriozitate !!!