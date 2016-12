TRAGEDIE pe litoral / Turist mort la Eforie Nord

1

Stire incorecta

Barbatul a fost scos din apa de salvamari intr-adevar si cu ajutorul nostru, al turistilor care i-am tras atat pe salvamarii care au sosit la fata locului dupa circa 10 minute de cand barbatul s-a lovit de stabilopozi cat si pe barbat cu o franghie care ne-au lasat-o salvamarii. Ambulanta a sosit in circa 25 de minute din momentul in care omul a ajuns pe mal timp in care i-au fost administrate manevre de resuscitare de catre turisti.