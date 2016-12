TRAGEDIE! Şofer STRIVIT de autobuzul pe care îl repara

TRAGEDIE! Șofer STRIVIT de autobuzul pe care îl repara

Ştire online publicată Marţi, 11 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un șofer din Timiș a vrut să își repare autobuzul pentru o nouă zi de lucru, însă a făcut o eroare, iar autovehiculul l-a zdrobit.Șoferul din localitatea timișeană Cheglevici nu și-a mai dus mașina la service și a băgat cricul sub aceasta pentru a o ridica. După ce a făcut acest lucru, s-a băgat sub autobuz încercând să remedieze defecțiunea.Din câte se pare însă, cricul nu a fost asigurat așa cum trebuia, iar autobuzul a alunecat și a căzut cu toată greutatea peste bărbatul aflat sub el, scrie opiniatimisoarei.ro.La fața locului a fost trimis și un elicopter SMURD, însă salvatorii nu au mai avut ce să facă pentru bărbat.