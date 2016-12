TRAGEDIE LA CONSTANŢA / Un monstru i-a curmat zilele la doar 19 ani! VIDEO + GALERIE FOTO

5

11. Dar despre cei doi infractori (rudele fetei) care l-au agresat pe cel care s-a repezit sa o redice de jos, nu spuneti nimic ?

Absolut nici o stare emotionala nu justifica comportamentul celor doi infractori chiar si in cazul in care acela pe care l-au agresat ar fi fost soferul, pt. ca nimeni nu are dreptul sa-si faca dreptate in astfel de situatii. A tolera comportamentul celor doi INFRACTORI inseamna a incuraja oamenii ca in situatii similare sa foloseasca parul, cutitul sau barda. Cu atit mai mult este absolut inadmisibil sa nu fie pedepsiti acesti doi infractori care au agesat un om care a sarit s-o ajute.