TRAGEDIE la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa. O fetiţă de 14 ani a MURIT! - UPDATE

2

E O NOUA INCOMPETENTA MEDICALA

in 1 rand medicul de familie care de multe ori e de decor,da pastile si substante cu ghiotura in loc sa analizeze pacientul,sa ii faca niste ecografii daca se simte rau,etcv...dar deh,la noi in loc sa dea bani medicilor de familie se dau fonduri uriase spitalelor care inghit fonduri so finantari ca niste scile si caribde la modul inutil ..in fine,traia in ditamai orasul,era la un liceu in buricul targului si au cabinet medical.

Răspuns la: cu adevarat o tragedie

Adăugat de : noni, 7 martie 2014

Condoleante familiei fetei ! Cel mai urat martisor pentru mama ei ! Sigur a fost mai mult de o raceala, un corp tanar, la 14 ani, rapus de o banala...