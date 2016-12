Tragedie la Colegiul de Artă. Elevă de 13 ani, moartă din cauza unei răceli

8

Popii hrapareti

Popii hrapareti au introdus diferite ritualuri demente prin care au ingreunat enorm viata oamenilor. In primul rind ma refer la ritualurile de inmormintare care ncesita cheltuieli atit de mari incit unele familii sunt in imposibilitatea de a-si ingropa mortul. Ei sunt cei care au introdus mentinerea mortului trei zile ptr. a putea jegmani zilnic familia mortului. In mod normal mortul ar trebui inmormintat a 2-a zi. Datorita lor toate serviciile publice isi bat joc de familiile mortilor: scoaterea mortului din spital sau de la morga, obtinerea diverselor acte, etc.etc.; s-au dezvoltat o serie de afaceri cu mortii: case mortuare unde stai cu mortul trei zile de-ti sar ochii, etc. Ptr. cei care nu intelg ce am scris in ultima fraza si se intreaba ce vina au popii, le spun ca la musulmani (ma refer la cei din Romania) aceste bete in roate nu se pot pune deoarece ei protesteaza imediat pe cale religioasa, religia lor nepermitind tinerea mortului neingropat pe perioade nedeterminate,ca la noi. Tilharul de strada care-ti pune cutitul la git cerindu-ti banii este fara discutie foarte vinovat. Dar tilharul de popa care, in cea mai grea situatie posibila, atunci cind ai mortul in casa, te jupoaie de viu si, asa cum am aratat mai sus, a favorizat ca si altii din diferite servicii publice sa te jupoaie de viu, tilharul de popa e de doua ori mai vinovat decit tilharul de strada. Deasemenea acesti popi hrapareti inventeaza incontinuu metode prin care sa faca rost de bani. Pina acum veneau numai de Boboteaza; acum au inceput sa vina si de Pasti, iar prin unele locuri si de Sf. Maria. Probabil ca in urmatorii ani isi vor dezvolta si mai mult repertoriul in acest sens. In Romania sunt aproape 20000 biserici si peste saizeci de mii de popi, lasind la o parte dascalii si altii care deservesc bisericile. Nr.-ul spitalelor scade iar fondurile acordate spitalelor sunt o bataie de joc. Dar numarul bisericilor este intr-o CONTINUA CRESTERE! Unde te uiti cu ochii se ridica o biserica. La fel, intr-o CONTINUA CRESTERE ESTE SI NUMARUL POPILOR! Nicaieri in lume nu exista un numar atit de mare de biserici si de popi raportat la numarul populatiei. Vesnic lacomi, nesatui, cu ochii cit cepele cind e vorba de bani, ei sunt mereu dispusi sa jecmaneasca, in special in momentele cele mai grele din viata omului.