Tragedie în familia Simonei Halep. Vărul ei s-a spânzurat de teama cămătarilor

3

u

In alte tari nu vezi la fiecare scara de bloc cazinouri, pacanele sau pariuri.. acolo jocurile de noroc se desfasoara doar in anumite zone. Daca am avea parlamentari care se gandesc la binele cetatenilor lor ar trebui sa dea legi care sa interzica jocurile de noroc si sa le permita doar in anumite zone. Din cauza jocurilor multe familii traiesc adevarate drame.