TRAGEDIE ÎN DRUM SPRE CONSTANŢA / Copil de cinci ani şi părinţii lui striviţi sub un tir

TRAGEDIE ÎN DRUM SPRE CONSTANȚA / Copil de cinci ani și părinții lui striviți sub un tir

Ştire online publicată Miercuri, 03 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Accident tragic, în această dimineață, pe Autostrada Soarelui. Un copil de cinci ani și părinții săi au murit după ce mașina în care se aflau a intrat sub remorca unui TIR. Alți doi copii, de patru și șase ani, aflați pe bancheta din spate, au fost grav răniți în accident și se află acum la Spitalul Floreasca, din Capitală.Tragicul accident s-a produs în jurul orei 2:00, pe autostrada București-Constanța. Mașina în care se aflau doi adulți și trei copii se îndrepta spre mare, când șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat sub un TIR."A pierdut controlul asupra mașinii și a intrat în coliziune cu semiremorca unui asnsamblu de vehicule care staționa regulamentar pe banda de urgență a autostrăzii pentru depanarea unei defecțiuni tehnice. Era semnalizată ca atare, cu triunghi reflectorizant, montat la distață regulamentară", a spus Ionuț Dumbravă, inspector Biroul de poliție A2.Martorii spun că mașina ar fi derapat din cauza unei bucăți de cauciuc aflată pe șosea."Probabil TIR-ul a făcut o explozie la cauciuc și din cauza asta s-au împrăștiat bucăți de cauciuc pe stradă, noi am luat o bucată de cauciuc, a scăpat în radiatorul mașinii noastre, iar cel din urmă a venit cu viteză și probabil că nu a mai putut să evite. A intrat în parapet și așa a început să meargă șerpuit pe stradă", povestește un martor.Șoferul autoturismului a murit pe loc. Soția acestuia și unul dintre copii, pe care îl ținea în brațe, au decedat la scurt timp, în ciuda eforturilor medicilor.Singurii supraviețuitori sunt ceilalți copii ai familiei, ambii în stare gravă la spital."Unul dintre copii e în stare foarte gravă, cu traumatism cranio-cerebral foarte grav, traumatism toracic și abdominal, e la Terapie Intensivă. Celălalt copil, după investigații, a fost trimis la Grigore Alexandrescu pentru supraveghere și continuarea tratamentului", a spus Moldoveanu Raluca, medic la Spitalul Floreasca.