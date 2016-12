Tragedie în cartierul de locuinţe ieftine

Tragedie în cartierul de locuințe ieftine

Muncitorii care construiesc blocurile pentru tineri din zona Baba Novac au fost martorii unui incident nefericit petrecut ieri dimineață: în jurul orei 10.00, un coleg a căzut de la etajul nouă al imobilului. Oamenii au sunat la Serviciul unic de urgență 112, așa că la fața locului a ajuns un echipaj SMURD. Tot ce au putut medicii să facă a fost să constate decesul, căzătura fiindu-i fatală bărbatului. În timp ce trupul neînsuflețit era transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei, polițiștii, procurorii, dar și inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanța au început cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat. Oamenii legii au stabilit că Daniel Ionel Ichim, de 38 de ani, de profesie dulgher, era angajat cu forme legale la SC Consulting & Construction Investment SRL. Ieri dimineață, se afla la etajul nouă, pe o platformă în exteriorul clădirii, formată din două placaje. Unul dintre placaje s-a rupt, sub greutatea muncitorului, iar acesta a căzut în gol. „În urma cercetărilor, s-a stabilit că bărbatul avea făcut instructajul pentru protecția muncii, dar și controlul medical periodic. De asemenea, avea o adeverință din care rezulta că are aptitudinea de a lucra la înălțime. Urmează să se stabilească în ce măsură au fost luate măsurile de protecție la locul de muncă. Ce putem noi să spunem este că nu am găsit toate mijloacele de protecție colectivă. De exemplu, nu am găsit balustrade în locul respectiv. Nu putem să ne pronunțăm dacă muncitorul avea sau nu centură individuală de protecție, căci trupul neînsuflețit a fost ridicat înainte să ajungem noi la locul incidentului”, ne-a declarat Anca Stoica, inspector de muncă. I-am contactat și pe reprezentanții firmei angajatoare, dar aceștia nu au dorit să comenteze incidentul.