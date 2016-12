Tragedie în Apuseni. IATĂ CARE A FOST CAUZA ACCIDENTULUI AVIATIC din 2014

Ştire online publicată Luni, 19 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Aeronava implicată în accidentul aviatic din munții Apuseni la începutul anului 2014 s-a confruntat cu un givraj sever la nivelul carburatoarelor, ceea ce a determinat oprirea motoarelor, a declarat, azi, într-o conferință de presă, Eugen Suciu, investigator în cadrul Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile /CIAS/ și unul dintre membrii echipei de investigare, scrie Agerpres.'Aeronava trebuia să zboare la nivel de zbor 120, cu o viteză de 120 de noduri, la o altitudine de 3.600 de metri. Trebuia ca aeronava să urmeze o cale aeriană. Există un moment în care comandantul de echipaj comunică controlorului de trafic faptul că se confruntă cu niște probleme de givraj /strat de gheață sau de chiciură care se depune pe vreme rece, n.r./, dar fără să declare stare de urgență. Aceste probleme de givraj au generat faptul că nu a urcat aeronava până la nivelul 110. La ora 14,35 pe radarul de control al controlului de trafic s-a declanșat alarma, ceea ce înseamnă că aeronava evolua sub altitudinea minimă de siguranță, în zonă. Controlorul de trafic a luat legătura cu aeronava, i-a cerut încă o dată comandantului, comunicându-i starea de alertă, să crească altitudinea de zbor a aeronavei. La 14,42, comandantul comunică controlului de trafic că va coborî la 8.000 de picioare, ceea ce înseamnă aproximativ 2.400 de metri și va intra în legătură cu Centrul de Informare al zborului București. (...). În momentul în care a luat o asemenea decizie, aeronava nu va mai beneficia de control radar și pilotul își asigură responsabilitatea siguranței siguranței aeriene. Asta se întâmpla după ce avionul trecuse de Carpații Meridionali. Pe parcursul acestui zbor aeronava s-a confruntat cu un givraj nu la nivelul structurii, ci la nivelul carburatoarelor motoarelor, ceea ce a afectat puterea dezvoltată de motoare. Singura persoană care are toate datele și este îndreptățită să ia decizii este comandantul echipajului. Operatorul nu are dreptul să sugereze comandatului echipajului vreo soluție. La momentul în care aeronava a traversat Carpați Meridionali s-a confruntat cu un givraj mediu la nivelul carburatoarelor. Trecerea Carpaților Meridionali s-a făcut deasupra plafonului, iar în momentul în care s-a apropiat de Apuseni, givrajul s-a accentuat', a afirmat Suciu.