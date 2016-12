Tragedie aviatică / Studenta decedată nu ar fi trebuit să facă parte din echipa de recoltare

Ştire online publicată Luni, 27 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dezvăluiri șocante, la o săptămână de la tragedia aviatică în care studenta la medicină Aura Ion și pilotul Adrian Iovan și-au pierdut viața. Fata nu ar fi trebuit să facă parte din echipa de recoltare de organe, susține șeful echipei de transplant renal de la Institutul Fundeni din Capitală."La studentii la medicina, programul de pregatire nu permite o astfel de activitate. Transplanturile de organe sunt supraspecializari in cadrul specializarilor de care depind organele transplantate", a spus Prof. dr. Ioanel Sinescu, seful Clinicii de Chirurgie Urologica, Dializa si Transplant Renal Fundeni.Imediat după accident, coordonatorii echipei de transplant hepatic, cât și șefii spitalului sau ai Agenției Naționale de Transplant, nu au spus dacă tânăra ar fi trebuit sau nu să fie în avionul respectiv, dacă se fac asigurări în astfel de cazuri sau dacă se dau declarații pe propria răspundere."Studenta cu pricina a dovedit dorinta de cunoastere si de pregatire profesionala cat mai amanuntita si voluntariatul asta al tinerilor dornici sa faca din profesie o cariera si sa salveze vieti a dus o in acel loc, in acel moment", spune Carmen Orban, purtător de cuvânt al Spitalului Fundeni, scrie realitatea.net.Pilotul ADRIAN IOVAN și studenta AURELIA ION și-au pierdut viața după ce un avion de mici dimensiuni de tip BN2 la bordul căruia se afla un echipaj medical a aterizat forțat, luni după-amiază, într-o zonă muntoasă accidentată, la peste 1.400 de metri altitudine, la granița județelor Cluj și Alba.