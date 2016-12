Tragedia fetiţei din Valu. Primarul Mitroi se apară: "Dacă şoferul avea permis credeţi că remorca nu s-ar fi rupt?"

Tragedia fetiței din Valu. Primarul Mitroi se apară: "Dacă șoferul avea permis credeți că remorca nu s-ar fi rupt?"

Șase ani și o copilărie distrusă. Așa începe povestea Ștefaniei Leuștean, care a fost mutilată din cauza unui șofer fără permis. Pentru viața ei, medicii luptă acum fără încetare.Tragedia s-a produs marți, pe strada Mihai Eminescu din localitatea Valu lui Traian. O remorcă de 3,5 tone s-a desprins de tractorul condus de șoferul cu pricina, retezând la propriu picioarele fetiței care se plimba pe marginea drumului alături de sora și de fratele de doar câteva luni.Imediat după tragedie, s-a speculat faptul că șoferul în cauză ar fi angajat al primarului din Valu lui Traian, Florin Mitroi… Și că nu ar fi prima dată când conducătorul auto sfidează legea.Bărbatul ar fi condus utilaje agricole pe distanțe foarte mari în timpul serviciului, chiar dacă nu avea dreptul de a conduce, lucru ce i-a indignat pe cei care cunoș-teau situația. Grav acuzat, primarul se apără în fața acuzațiilor care i se aduc:„Ca urmare a comentariilor apărute în mediul online, în ultimele zile, voi face câteva precizări, pentru că sunt persoană publică (…)Tractorul implicat în accident era închiriat de societatea la care dețin acțiuni. Există o dispoziție de primar comunicată tuturor societăților ce dețin utilaje din comună ca tractoarele să circule doar pe drumurile de pământ de la limita cu extravilanul. De asemenea, ca acționar în firmă am dispus administratorului să se verifice actele atât pentru utilaje, cât și pentru șoferi. Dacă administratorul nu a respectat această dispoziție cu știință sau dacă cel care conducea utilajul și care avea permis de mecanic agricol a nesocotit ordinul dat de administrator, asta se va stabili prin ancheta care este în curs și pe care nu am cum să o influențez așa cum s-a susținut pe Facebook de către oameni care nu știu despre ce vorbesc, dar aruncă cu astfel de comentarii. Dacă tractoristul ar fi avut permis de conducere credeți că remorca nu s-ar fi rupt?” se întreabă primarul Florin Mitroi.Orice ajutor este binevenitDe la Spitalul din Constanța, fetița a fost transportată la București și de acolo la Iași. În timp ce aici, la Constanța, se caută vinovații, la Iași, chirurgii Spitalului de Pediatrie au reușit să-i salveze ambele picioare. Mobilizarea celor impresionați de drama micuței a fost exemplară, astfel că zeci de oameni au donat sânge.„Important este că am reușit să ne mobilizăm suficient de repede ca fetiței să i se reimplanteze piciorul. Să lăsăm Poliția să își facă treaba”, a concluzionat primarul Mitroi.Chiar dacă în prezent starea ei este stabilă, micuța Ștefania Leuștean va avea și în continuare nevoie de ajutor.Cei care doresc să ajute financiar familia au la dispoziție următoarele conturi:RO62RZBR0000060017322119 - CONT IN LEI RO14RZBR0000060018867514 - CONT IN EURO NUMELE MAMEI : TRIFU IONELA RODICA RAIFFEISEN BANK.