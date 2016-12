Tragedia din Colectiv. Andrei Găluţ, singurul supravieţuitor al formaţiei, mesaj emoţionant

Tragedia din Colectiv. Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al formației, mesaj emoționant

Trei luni au trecut de la tragedia din Colectiv în care și-au pierdut viața 63 de tineri. Între ei, patru membri ai trupei Goodbye to Gravity. Singurul supraviețuitor al formației este solistul Andrei Găluț. Artistul a transmis un mesaj emoționant la gala Metalhead Awards, unde trupa a primit premiul special ”Best Romanian Rock Ambassador”.Andrei Găluț se află internat la Spitalul Crucii Roșii Beverwijk, din Olanda, după tragicul eveniment din clubul Colectiv. Inițial, solistul a primit îngrijiri medicale la Spitalul Elias. la două luni de la tragedie, solistul a transmis un mesaj în care își exprimă regretul pentru toate cele întâmplate. Andrei este singurul supraviețuitor al formației. În incendiu au murit ceilalți patru membri ai formației, dar și iubita lui, Mădălina Strugaru. Cu o mare durere în suflet, artistul și-a găsit cu greu cuvintele pentru a mulțumi celor care au oferit trupei un premiu."Cei care m-au cunoscut știu cât de mult ne-ar fi plăcut să fim în fața voastră acum, dar nu a fost să fie așa. Știu că s-a tot discutat despre acel eveniment și nu sunt prea multe de spus despre asemenea momente. Momente în care primești o palmă cruntă de la viața, care te pune la pământ, îți întunecă visele și ți-i răpește pe cei dragi, fără motiv și fără ezitare. Asta a însemnat Colectiv pentru mine și sute de alți oameni minunați, care s-au alăturat pe 30 octombrie să sărbătorim împreună lansarea albumului Mantras of War. Acum avem încă 63 de motive să luptăm, să purtăm în continuare războaiele noastre interioare sau nu, să ținenem capul sus atât pentru noi cât și pentru ei.Vă mulțumesc tuturor, celor care apreciază și cred în visul numit Goodbye to Gravity! Să ne vedem sănătoși și la cât mai multe concerte! Andrei”, așa sună mesajul solistului, citat de realitatea.net