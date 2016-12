Tragedia din Club Colectiv. O tânără din Constanţa a murit din cauza rănilor grave

5

2 neuroni

Retardatule mic, n-ai inteles bine. N-am nimic impotriva distractiei. Problema este ca ar fi bine ca toata lumea sa fie in siguranta, chiar si tu cu creierul tau imbibat de atata sampanie :)) Doar pt ca sunt unii care vor sa castige 3 lei in plus nu inseamna ca trebuie sa puna vieti in pericol.

Răspuns la: iti curg balele ?

Adăugat de : n-ai bani si fii-tu ar vrea in ego, 9 noiembrie 2015

exista provident, sau mai bine un prostamol uno pentru tine, poate-ti mai intareste molusca aia pe care o ai in loc de creier. Ti-e ciuda ca n-ai si...