Tragedia aviatică de la Tuzla. 7 ani, 12 morți nici un vinovat. "La fiecare zgomot de avion ardea carnea pe mine"

Zborul de antrenament pentru parașutiștii militari a avut probleme încă de la decolare și după aproximativ 2 km parcurși, aparatul de zbor s-a prăbușit și a luat foc. Dintre cei 14 militari care făceau parte din Forțele Aeriene Române și Forțele Navale, doar doi au supraviețuit. Chiar și după trecerea anilor, familiile militarilor decedați nu au primit încă răspunsuri concrete despre rezultatul anchetei.La 7 ani după incident, mama unuia dintre militarii decedați a găsit puterea de a vorbi deschis despre ce a simțit în acele momente, dar și cum a decurs comunicarea cu MApN-ul după tragedie.Cosmin Furtună, scafandru al Grupului Naval de Forță Operațiuni Speciale (GN-FOS), a fost unul dintre militarii de elită care a avut ghinionul de a se afla în avionul An-2, care aparținea Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene „Aurel Vlaicu” din Boboc.„În zorii zilei de 5 iulie 2010, un soldat primea un telefon să se grăbească. A cerut tatălui său o pereche de ghete ușoare, a sorbit o dată din cafea și dus a fost pentru totdeauna. Pe scări s-a auzit doar ropotul de pași al unui «spartan» grăbit. În acea zi, scafandrii din GN FOS aveau programat un exercițiu de parașutare pe aerodromul Tuzla”, ne povestește Doina Furtună, mama militarului, despre ultimele clipe în care l-a văzut pe fiul său.Părinții băiatului aveau să afle de la televizor despre tragedie, iar temerile li s-au confirmat atunci când și-au apelat fiul, însă nimeni nu răspundea. Când a fost chemat să recunoască trupul neînsuflețit, Petre Furtună, tatăl militarului, a făcut infarct. Și-a dat seama de soarta fiului său abia când a descoperit ghetele pe care i le-a dat în dimineața tragediei și pe care acesta le avea în picioare.„După jurnalul TV de seară am înțeles că dezastrul se produsese și am primit vizita oficială despre nenorocirea produsă, temerile noastre adeverindu-se când l-am sunat, iar la telefon nu a răspuns decât… moartea. Trupurile lor au fost sfărâmate la impactul cu solul, au ars de vii cu plămânii plini de monoxid de carbon. Avionul abia fusese alimentat cu cherosen. Tatăl lui a făcut primul infarct lângă masa de marmură de la morgă, atunci când a fost chemat să-l recunoască. Trupurile lor au fost «ajustate» să încapă în sicrie. La fiecare zgomot de avion ardea carnea pe mine și ne apropia de demență”, își amintește Doina Furtună.După ce a fost nevoit să-și îngroape copilul, Doina Furtună și-a pierdut și soțul, care a decedat în luna septembrie a anului trecut. Nu a cerut și nici nu urmărește să obțină foloase materiale folosindu-se de tragedia în care a fost implicat fiul ei. Totuși, femeia își dorește ca autoritățile să fie mai deschise atunci când vine vorba despre proiecte ce vizează comemorarea militarilor căzuți la datorie. De asemenea, Doina Furtună își dorește ca măcar după 7 ani, cineva de la MApN să aibă tăria de caracter și să spună părinților celor decedați cauzele exacte care au dus la tragedie.„Am vrut să știm cauzele, dar nu am aflat prea multe. Dorințele noastre de descoperire a cauzelor s-au izbit de un răspuns puternic ce viza acoperirea tuturor acestor detalii, din partea instituției în cauză, MApN. La citirea raportului anchetei, nu am putut afla nimic despre starea tehnică a aparatului de zbor și nimic despre vârsta avionului. Când a murit, avea un salariu de 564 lei, fără sporuri! Se aplicaseră acele tăieri salariale. Soldații sunt priviți ca bază a piramidei, niște subordonați care mor, considerați masă amorfă. Refuzul de a pleca în misiune de antrenament cu aparatură uzată, perimată și defectă este insubordonare? Cred că ar trebui să fie responsabilititate, nu insubordonare”, încheie mama militarului Cosmin Furtună.În urma accidentului aviatic și-au pierdut viața Cosmin Florescu, Cosmin Furtună, Marius Cătălin Chioveanu, Constantin Vlăduț Sărman, Băduț Papuc, Cătălin Rădoi, Florin Claudiu Cișmașu, Răzvan Rângheț, Liviu Antim, Lavinia Guită, Cătălin Vicențiu Antoche și Nicolae Jianu.