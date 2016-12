Traficul va fi paralizat în nordul Constanţei. Două zile nu se va circula prin Mamaia

4

curios dar cam prostut

In primul rand sunt bani europeni si in al doilea rand este o masura care sa fluidizeze traficul in sezonul estival pentru ca sunt blocaje din pricina trecerilor de pietoni. Trecerile de pietoni vor fi desfiintate si pietonii vor fi obligati sa foloseasca pasarelele. Apropo, idiotenile astea sunt folosite peste tot in orasele mari din lume, dar tu nu ai iesit niciodata din cotetul basist.

Răspuns la: ce tâmpiți

Adăugat de : un curios, 24 martie 2014

Ce porcărie, nimeni nu se v-a urca pe așa ceva. Zece luni pe an nimeni nu trece pe acolo. Cum să arunci banii pe astfel de idioțenii?! A, am uitat...