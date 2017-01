Chiar și cu restricții

Traficul spre litoral a fost, din nou, infernal

Chiar dacă efectivele de polițiști au fost suplimentate pe drumurile care duc spre litoral, iar Guvernul a luat măsura restricționării accesului vehiculelor cu tonaj mai mare de 7,5 tone la sfârșitul săptămânii, în anumite intervale orare, pe Autostrada Soarelui și pe Drumul Național Cernavodă - Basarabi - Constanța, nici în acest week-end nu s-au înregistrat îmbunătățiri majore ale circulației. O tamponare în lanț în care au fost implicate șase mașini și o alta în care două mașini au fost grav avariate, au încurcat și mai mult circulația pe drumul spre litoral. Pe Drumul Național 22C, de la Cernavodă spre mare, s-a circulat bară la bară. Și drumul care duce spre sudul litoralului a fost și el supravegheat de polițiști, deoarece în dreptul stațiunii Eforie se formaseră cozi de mașini de sute de metri. Șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța, comisar șef Constantin Dancu, ne-a declarat că, pe lângă turiștii de week-end, se constată un nou fenomen, turismul de o zi, mulți dintre bucureșteni (în mod special) plecând dimineața spre litoral și revenind seara la casele lor. „Ieri (n.r. - sâmbătă), între orele 17,30 și 18, era un trafic infernal. Chiar dacă s-a simțit o îmbunătățire datorită măsurii de restricție privind mașinile cu tonaj ridicat, care a fost respectată, sunt anumite zone în care traficul are de suferit, cum sunt Metro 2, Eforie, sensul giratoriu de la Medgidia, Palazu Mare. La Eforie, singura soluție ar fi construirea unei centuri pe patru benzi. Deși în ultimii doi ani am deschis discuția privind aceste puncte nevralgice din județ la orice întâlnire cu autoritățile locale până acum ele nu au făcut nimic pentru a îmbunătăți situația." - ne-a declarat Constantin Dancu.