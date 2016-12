Traficanţii de droguri, trataţi cu blândeţe de judecătorii constănţeni

Traficanții de droguri, tratați cu blândețe de judecătorii constănțeni

Este cunoscut faptul că traficul și consumul de droguri afectează în mod iremediabil societatea în care trăim. Sunt tineri care, din cauza unei simple curiozități sau „vitejii” de moment, și-au ratat viitorul, alții care au ajuns să comită crime pentru un minutde plăcere… Revoltător este faptul că, la Constanța, deși dosarele de trafic de droguri sunt, de la an la an, tot mai numeroase, judecătorii aleg să aplice pedepse tot mai mici, în marea majoritate a cazurilor cu suspendare, ceea ce transformă munca ofițerilor sub acoperire și a procurorilor ce luptă pentru combaterea unui asemenea fenomen în „apă de ploaie“!În loc ca, prin pedepsele aplicate, tinerii care aleg să comită astfel de ilegalități să fie puși la zid și condamnați la ani grei de pușcărie, fiind astfel descurajați să săvârșească a doua oară o infracțiune asemănătoare, „blândețea” judecătorilor de la Constanța îi determină să gândească exact pe dos. Și de ce i-ar condamna cineva pentru asta? În marea majoritate a dosarelor ce privesc traficul și consumul de droguri, pedepsele aplicate de magistrații de la Constanța sunt cu suspendare, pe când la alte instanțe din țară „politica” în astfel de situații este cu totul alta. Am luat, pe sărite, doar câteva dintre dosarele de trafic de droguri aflate pe rolul Tribunalului București, și nu mică ne-a fost mirarea când am observat că pedepsele aplicate de magistrații bucureșteni sunt extrem de aspre, ei aplicând pedepse de câte șapte, 12, chiar 15 ani de pușcărie! La Constanța e tocmai pe dos.Numai vineri, judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au emis trei sentințe prin care au micșorat pedepsele aplicate unor indivizi suspectați de trafic de droguri. Culmea, soluțiile din respectivele dosare făceau parte dintre puținele condamnări cu executare date de judecătorii de la malul mării.Este vorba de George Mihai Cornea, de 25 de ani, din Constanța, căruia, vineri, magistrații i-au redus pedeapsa de la doi la un an și jumătate de închisoare cu executare. În luna decembrie 2011, el a cumpărat din Olanda aproape 300 de grame de canabis și a trimis drogul printr-o firmă de curierat în România. Și lui Adrian Vintilă, de 26 de ani, din Constanța, judecătorii i-au redus de la un an și jumătate la un an de închisoare cu executare pedeapsa aplicată pentru trafic de droguri. El a fost prins în flagrant, la data de 17 ianuarie, în zona Halta Traian, în timp ce vindea unui investigator sub acoperire 200 de grame de canabis contra sumei de 6.000 de lei. Pentru a-l prinde, polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare. Lucian Dănuț Sărmășan, de 24 de ani, din Constanța, este cel de-al treilea tânăr, într-o singură zi, pentru care judecătorii constănțeni au dat dovadă de compasiune. Pedeapsa de patru ani și jumătate de închisoare i-a fost redusă la doi ani și jumătate. Din fericire, toate acele hotărâri mai pot fi atacate cu recurs, la Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate sau procurorii DIICOT de la Constanța mai pot spera că toată munca lor va fi „cântărită” la adevărata valoare.În aceste condiții, nu ne mai miră că, în ultimele luni, numeroase persoane - consumatoare de droguri au fost găsite de polițiștii de la Rutieră la volanul autoturismelor pe care le conduceau sau că, adesea, în cluburile de la malul mării sunt prinși, frecvent, numeroși tineri cu substanțe stupefiante.