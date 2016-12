Traficanţi de carne vie care obligau fete să se prostitueze în Germania, arestaţi

Traficanți de carne vie care obligau fete să se prostitueze în Germania, arestați

Ştire online publicată Luni, 14 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Membrii unei retele de traficanti de persoane care actiona in Bucuresti si judetul Dambovita au fost arestati preventiv, fiind acuzati ca au dus mai multe tinere in Germania si le-au obligat sa se prostitueze in localuri, potrivit Mediafax.In acest dosar, 11 persoane sunt cercetate pentru trafic de persoane, dupa ce, sub promisiunea unui loc de munca in strainatate, au racolat mai multe tinere, pe care le-au obligat sa se prostitueze in mai multe localuri din Germania.Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva pentru 29 de zile a liderului gruparii, precum si a doi membri ai grupului, acestia fiind retinuti in urma unor perchezitii facute de politisti si procurorii DIICOT, se arata intr-un comunicat de astazi al Politiei Romane.De asemenea, pentru ceilalti opt suspecti, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bucuresti au solicitat arestarea in lipsa, intrucat acestia nu se mai afla in Romania.Potrivit anchetatorilor, liderul gruparii si alti cinci membri, printre care si o femeie, au recrutat, in perioada 2007-2011, sase tinere cu varste cuprinse intre 17 si 30 de ani, sub pretextul ca vor fi angajate ca picolite in restaurante din Germania. Ulterior, acestea au fost transportate in Germania si cazate in locuintele inchiriate de membrii gruparii, care le-au obligat sa se prostitueze."Ajunse in Germania, partile vatamate erau obligate de catre membrii gruparii sa practice prostitutia in diferite localuri din localitatile Aachen, Duseldorf, Koln sau Duisburg, unde erau supravegheate de Roxana T., care practica si ea prostitutia, precum si de ceilalti suspecti", a precizat Politia Romana.Cercetarile sunt continuare de politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane si procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bucuresti.