TRAFICANȚI DE CANNABIS, REȚINUȚI DE POLIȚIȘTI

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Patru membrii ai unei grupări infracționale specializată în trafic de droguri au fost reținuți, iar ulterior arestați, în urma unei acțiuni organizate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova.Aceștia, împreună cu un alt bărbat, față de care s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, sunt bănuiți că ar fi comercializat, pe raza județului Dolj, cannabis și rezina de cannabis, droguri procurate din Spania.În urma flagrantului organizat de polițiști, asupra a doi dintre ei s-au găsit 4 kg. de cannabis, primit prin intermediul unui colet. De asemenea, în urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au ridicat aproape 5 grame de fragmente vegetale de cannabis, un comprimat MDMA, 13 telefoane mobile, un laptop, 4 grindere, 8.650 de lei și 1.150 de euro.Cercetările sunt continuate în cauză, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.-.S.T. Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, introducere în țară de droguri de risc, precum și pentru trafic de droguri de risc.