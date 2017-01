Traficant de droguri, menţinut după gratii

Traficant de droguri, menținut după gratii

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au decis menținerea în arest preventiv pentru un tânăr de 22 de ani, din Constanța, care a fost încarcerat, după ce a fost prins în flagrant în timp ce încerca să comercializeze stupefiante unui ofițer sub acoperire. Din câte se pare, Suliman Eder încerca să convingă un ofițer sub acoperire al BCCOA să cumpere de la el rezină de canabis. Suliman Eder nu era la prima abatere și este cunoscut ca dealer de droguri în Constanța. Judecătorii au respins ca nefondat recursul formulat de bărbat împotriva deciziei de respingere a cererii de liberare provizorie sub control judiciar.