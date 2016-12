Trafic îngreunat de ceaţă în şase judeţe din sudul ţării. Vizibilitatea este sub 50 de metri

Trafic îngreunat de ceață în șase județe din sudul țării. Vizibilitatea este sub 50 de metri

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață în șase județe din sudul țării, în Giurgiu, pe drumurile naționale (DN) 5 și 6, precum și în Călărași, vizibilitatea fiind scăzută, local, sub 50 de metri, anunță centrul Infotrafic. Pentru județele Brăila, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Giurgiu și Călărași, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting referitoare la acest fenomen, valabilă până la ora 10:00.Polițiștii le recomandă șoferilor să conducă prudent, să mărească distanța în mers între mașini, să nu facă depășiri riscante și să folosească luminile de întâlnire, precum și pe cele de ceață.În județul Teleorman, pe DN6 Alexandria – Drăgănești Vlașca și în județul Giurgiu, pe DN5 și DN6, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, vizibilitatea fiind scăzută, local, sub 50 de metri.Ceață se semnalează și în județul Călărași, pe toate tronsoanele de drumuri naționale, iar în județul Ialomița, mai îngreunat din cauza ceții dense se circulă pe DN2A Giurgeni – Malu, vizibilitatea fiind scăzută sub 50 de metri.Pe autostrada A1 București – Pitești se semnalează ceață cu vizibilitate 100 de metri, pe tronsonul cuprins între km 11 și 56.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române sfătuiește conducătorii auto care circulă pe drumurile din județele afectate de ceață, să manifeste prudență sporită la volan, să evite depășirile, să păstreze distanța în mers și să folosească luminile de întâlnire (iar dacă este cazul, și pe cele de ceață).