Trafic de migranţi la Marea Neagră. Două călăuze, arestate la Constanţa

1

Si cu asta ce-am facut............

Am inteles ca cei doi au fost retinuti pt infractiunea de "trafic de emigranti" citeste invadatori islamici. Dar nu ne lamuriti ce masuri se vor lua pt asa zisi emigranti. Normal ar fi sa fie imbarcati pe aceiasi ambarcatiune, cu care au venit, si trimisi cu cea mai mare viteza inapoi in Turcia. Din cate am inteles, sant cetateni iranieni si iraqieni, daca cei din Iraq ar avea ceva motive sa solicite azil, in schimb cei din Iran nu au nici-un motiv , in Iran nu se desfasoara nici-un conflict armat, care sa le dea dreptul de a solicita azil. Scopul lor este altul, acela de a coplesi Europa cu cat mai multi musulmani, si de a islamiza Europa, cu complicitatea conducatorilor nostri.