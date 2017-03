TRAFIC CU CANABIS. Două persoane au fost reţinute

TRAFIC CU CANABIS. Două persoane au fost reținute

Două persoane care făceau parte din una dintre cele mai importante rețele internaționale de trafic de droguri care a acționat pe relația Spania-România au fost reținute după ce au fost prinse cu nouă kilograme de canabis, la intrarea în municipiul Slatina, anunță DIICOT."În noaptea de 27 spre 28 martie, inculpatul C.C. a introdus pe teritoriul României, la instigarea inculpatului D. G. A., cantitatea de aproximativ nouă kilograme de canabis, cu valoarea de piață de aproximativ 130.000 de euro", spun procurorii.Ei precizează că persoana care a adus drogurile în România a trecut prin Vama Nădlac, la bordul unui autocar al unei firme care opera pe ruta Valencia, Spania - Craiova.Anchetatorii menționează că, în timp ce se deplasau cu autoturismul, inculpații au fost prinși în flagrant, la intrarea în municipiul Slatina."În urma percheziției efectuate, într-un troller, a fost găsită cantitatea de aproximativ nouă kilograme de canabis, ambalată în mai multe pachete de diferite dimensiuni precum și două odorizante. Drogurile erau ambalate în mai multe folii din material plastic sub care se aflau diferite straturi de cafea și miere, iar sub aceste straturi se aflau alte pungi din material plastic vidate care conțineau fiecare diferite cantități de canabis, sub formă de inflorescență. Atât modalitatea de ambalare, cât și cele două odorizante au avut ca scop inducerea în eroare în sensul împiedicării depistării drogurilor prin sursă umană sau sursă canină", mai spun procurorii.Anchetatorii mai arată că DIICOT Structura Centrală a dispus reținerea celor doi inculpați, pentru trafic ilicit de droguri de risc și trafic ilicit internațional de droguri de risc.Procurorii DIICOT, alături de ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat trei percheziții, în București, la locuințele celor în cauză.În urma perchezițiilor au fost ridicați 1.000 de euro, un pistol cu bile, două cântare electronice de precizie și un autoturism în valoare de circa 10.000 de euro."Inculpații fac parte din una dintre cele mai importante rețele internaționale de trafic de droguri ce a acționat pe relația Spania-România. Membrii grupului procurau din Spania cantități mari de canabis pe care le transportau în România, iar ulterior le distribuiau en-gros către dealerii din București", spun anchetatorii.Inculpații au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.