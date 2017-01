Tradiţii dacice în Capidava

2

22 dec Capidava

Am participat la această mascaradă, făcând parte din ansamblul de colindători. Acei bețivani prezenți la această sindrofie, ne-au ținut în frig 4 ore și ne-au tratat ca pe niște lăutari : când pocneau din degete, noi trebuia să mai cântăm un colind și așa au trecut cele 4 ore. La plecare am primit o sumă de bani pe care am împărțit-o între noi în mod egal. Eu am primit ca și ceilalți colegi suma egală de 2,50 lei, adică 25000 lei vechi. ASTA A FOST!