Tot mai mulţi infractori în Constanţa! Ce spun procurorii

Tot mai mulți infractori în Constanța! Ce spun procurorii

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța este una dintre cele mai mari unități din țară, atât sub aspectul volumului de activitate cât și sub cel al schemei de personal. Anul trecut, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au continuat reforma în justiție și au combătut fenomenul privind mica corupție, evaziunea fiscală și contrabanda.„În contextul evoluției geo-politice mondiale, anul 2014 a evidențiat o nouă provocare pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și anume explozia fenomenului migrației dinspre Asia către Europa pe culoarul Balcanic de nord, împrejurare ce a determinat o reacție promptă a procurorilor, pe măsura dimensiunii vulnerabilității ce s-ar fi putut crea.Atributele care au caracterizat permanent activitatea procurorilor din parchetele constănțene au fost complexitatea, diversitatea, dar și volumul. Toate acestea au fost determinate și de poziția geografică a județului Constanța. Caracteristic pentru acest județ este că are cea mai mare întindere a frontierei din țară, frontieră atât terestră cât și maritimă, dar specificul însă îl conferă portul Constanța, care se situează în primele zece porturi europene, importanța sa fiind pusă în evidență de conexitatea cu două coridoare Pan-Europene de transport: coridorul VII - Dunărea (fluvial) și coridorul IV - rutier și feroviar. Este unul dintre principalele centre de distribuție care deservesc regiunea Europei Centrale și de Est, oferind o serie de avantaje, dar ridicând și o varietate de probleme. Tot pe raza județului Constanța se mai găsesc și cele două porturi satelit Midia și Mangalia”, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.