TORŢIONARUL VIŞINESCU, audiat la Parchet

TORȚIONARUL VIȘINESCU, audiat la Parchet

Ştire online publicată Marţi, 14 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandru Vișinescu, fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, s-a prezentat marți la Parchetul General, pentru a fi audiat de procurori în dosarul în care a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de genocid."Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus începerea urmăririi penale față de Alexandru Vișinescu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de genocid, constând în aceea că în perioada 1956-1963, în calitate de comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, a supus colectivitatea reprezentată de deținuții politici încarcerați în Penitenciarul Râmnicu Sărat la condiții de existență sau tratament de natură să ducă la distrugerea fizică a acestora, prin acțiuni ce depășesc cadrul legal (lipsa medicamentelor și a îngrijirii medicale, refuzul de a acorda asistență adecvată, netratarea bolnavilor, refuzul de transfer către spitalele penitenciar, degradarea stării de sănătate a condamnaților prin lipsa hranei, lipsa încălzirii, pedepsele aplicate discreționar și abuziv deținuților, condiții de detenție inumane, rele tratamente, bătaia și alte violențe, ignorarea adreselor și sesizărilor formulate de către deținuți)", preciza Parchetul General.Alexandru Vișinescu este unul dintre cei 35 de torționari identificați de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, informează AGERPRES. Împotriva sa a fost depusă o sesizare penală pentru omor deosebit de grav, el fiind descris de foștii deținuți politici drept "un individ extrem de crud".În urma investigațiilor desfășurate, IICCMER a identificat o serie de probe care indică faptul că, în perioada în care lt. col. (r) Alexandru Vișinescu a îndeplinit funcția de comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, 1956-1963, deținuții politici au fost supuși unui regim de detenție extrem de dur.Potrivit IICCMER, acesta poate fi calificat drept unul de exterminare, prin raportare la condițiile inumane de detenție, care au dus în final la decesul unor deținuți politici aflați în executarea pedepselor privative de libertate în această închisoare. Alexandru Vișinescu are 88 de ani și trăiește în București.